Від пацанки до панянки-4: психолог проекта рассказала про страх перед участницами и жестких испытаниях

Кризисный и семейный психолог Наталия Борисова знала об участницах проекта Від пацанки до панянки-4 самое сокровенное.

Наталия Борисова работала с ними не только в кадре, но и консультировала вне телекамер. Психолог проекта «Від пацанки до панянки-4» призналась, был ли у нее страх перед "пацанками", а также рассказала, почему были столь жесткие испытания.

Не было страха перед «пацанками»?

– Поначалу, когда они нас плохо знали, всякое было. Агрессия могла возникнуть даже не по отношению ко мне, преподавателям или кому-то из съемочной группы. Между девочками возникали конфликты, иногда приходилось их разнимать. И кто-то из нас мог подвернуться под руку. Игнорировать, уходить при возникновении таких ситуаций я не могла – психолог в определенных ситуациях должен включаться в процесс, помогать разрешить конфликт. Вначале было действительно непросто. Потом, по мере нашего знакомства и совместной работы, участницы уже вели себя по-другому. Появилось доверие, кроме того, они стали учиться контролировать свои эмоции.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

На проекте были достаточно жесткие испытания. Почему?

– Действительно, многие испытания были довольно стрессовыми для участниц. Но именно в состоянии напряжения ярко проявляются как положительные, так и отрицательные черты характера. Кроме того, во время «боевой тревоги» наша психика способна «переписывать» свои привычные программы, перезапускать процессы.

Каждое испытание, с одной стороны, – проверка на прочность, с другой – ситуация, пройдя которую наши участницы осознавали, на что способны. Кроме того, они помогали девушкам поверить в себя, в свои силы; понять, что получать удовольствие можно здоровым способом: без употребления алкоголя и наркотиков. Поскольку целей и задач было много, то и испытания «пацанки» проходили самые разнообразные: крематорий, квест-комната, прыжок с моста и многое другое.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Напомним,