The Weeknd вновь растопил сердце самой красивой женщины мира Беллы Хадид
В любовных отношениях Беллы Хадид и The Weeknd точка так и не была поставлена.
Источник, приближенный к паре, рассказал изданию Us Weekly, что несмотря на все страдания, которые певец ей причинял, у модели сильные чувства к нему. Подтверждением этого является тот факт, что после последнего их расставания Хадид не заводила ни с кем роман.
Поклонники уверены, что сердце Беллы растопилось в ходе последних событий в жизни ее старшей сестры, том-модели Джиджи Хадид. Девушка сейчас беременна от своего бойфренда и экс-участника группы "One Direction" Зейна Малика, с которым также недавно сошлась после длительного расставания.
Напомним,