The Weeknd вновь растопил сердце самой красивой женщины мира Беллы Хадид

В любовных отношениях Беллы Хадид и The Weeknd точка так и не была поставлена.

23-летняя красотка Белла Хадид вновь возобновила общение со своим бывшим бойфрендом – 30-летним музыкантом The Weeknd. Пара уже трижды разрывала отношения, но, по-видимому, их все же тянет друг к другу.

Источник, приближенный к паре, рассказал изданию Us Weekly, что несмотря на все страдания, которые певец ей причинял, у модели сильные чувства к нему. Подтверждением этого является тот факт, что после последнего их расставания Хадид не заводила ни с кем роман.

Модель Белла Хадид / instagram.com/bellahadid

Какие сейчас отношения между Беллой и The Weeknd – дружеские или романтические – инсайдер не уточняет, лишь заявляет, что пара вновь возобновила общение. В настоящий момент модель проводит время на семейной ферме в Пенсильвании, и там же был замечен и музыкант.

Поклонники уверены, что сердце Беллы растопилось в ходе последних событий в жизни ее старшей сестры, том-модели Джиджи Хадид. Девушка сейчас беременна от своего бойфренда и экс-участника группы "One Direction" Зейна Малика, с которым также недавно сошлась после длительного расставания.

Белла Хадид с семьей / instagram.com/bellahadid

Напомним,