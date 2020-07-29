Ольга Горбачева показала шикарную фигуру в купальнике: Фото в самый раз для моих 80-ти лет!

29 июля 2020 14:50 Юлия Крутиева
Ольга Горбачева показала шикарную фигуру в купальнике: Фото в самый раз для моих 80-ти лет!
Певица Ольга Горбачева
instagram.com/gorbachovaolga

Украинская исполнительница Ольга Горбачева решила не отказывать себе в летнем отдыхе.

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Певицу Ольгу Горбачеву не испугала пандемия коронавируса, которая охватила весь мир. Несмотря на то, что COVID-19 не собирается покидать западную часть Украины, несколько дней назад 39-летняя артистка отправилась набираться сил и вдохновения на отдых в Карпаты. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

Ольга остановилась в одном из комфортабельных отелей, из окон которого отрывается невероятный вид на Карпаты. Само собой, певица не упустила возможности запечатлеть эту красоту.

Для фотосессии Горбачева сначала выбрала необычный наряд - купальник и гуцульскую овечью шубу. Но подобным образом звезда не удивила публику, а, наоборот, вызвала волну критики.

Певица Ольга Горбачева / instagram.com/gorbachovaolga
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Фолловеры Ольги начали писать в комментариях под снимком, что такой гуцульский look ее старит. В нем она выглядит, как 80-летняя бабушка. 

Спустя время артистка все-таки решила реабилитироваться, выложив фотографию в цельном черном купальнике. В нем Ольга выглядит восхитительно.

Некоторым моим подписчикам фото в купальнике и гуне (гуцульской овечьей шубе) показалось «не по возрасту». Соглашусь с ними. А вот это фото в самый раз для моих 80-ти! Помните, что когда вы в новом веке употребляете слово «возраст», вы тем самым превращаете себя в архаичного, умственно отсталого от времени старика-эйджиста, - пишет в комментариях под фото певица. - Ну или в старушку, которая будет жить вечно, но точно состарится от злобы и оценочного суждения раньше меня. Ведь в моем лексиконе нет такого слова, а в уме такого понятия.

Певица Ольга Горбачева в купальнике / instagram.com/gorbachovaolga

Напомним, 

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