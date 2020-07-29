Ольга Горбачева показала шикарную фигуру в купальнике: Фото в самый раз для моих 80-ти лет!

Ольга Горбачева показала шикарную фигуру в купальнике: Фото в самый раз для моих 80-ти лет!
Украинская исполнительница Ольга Горбачева решила не отказывать себе в летнем отдыхе.
Ольга остановилась в одном из комфортабельных отелей, из окон которого отрывается невероятный вид на Карпаты. Само собой, певица не упустила возможности запечатлеть эту красоту.
Для фотосессии Горбачева сначала выбрала необычный наряд - купальник и гуцульскую овечью шубу. Но подобным образом звезда не удивила публику, а, наоборот, вызвала волну критики.
Спустя время артистка все-таки решила реабилитироваться, выложив фотографию в цельном черном купальнике. В нем Ольга выглядит восхитительно.
Некоторым моим подписчикам фото в купальнике и гуне (гуцульской овечьей шубе) показалось «не по возрасту». Соглашусь с ними. А вот это фото в самый раз для моих 80-ти! Помните, что когда вы в новом веке употребляете слово «возраст», вы тем самым превращаете себя в архаичного, умственно отсталого от времени старика-эйджиста, - пишет в комментариях под фото певица. - Ну или в старушку, которая будет жить вечно, но точно состарится от злобы и оценочного суждения раньше меня. Ведь в моем лексиконе нет такого слова, а в уме такого понятия.
Напомним,