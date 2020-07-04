Ольга Горбачева собралась под венец в третий раз

Несколько дней назад певица Ольга Горбачева и генеральный директор Mamamusic Юрий Никитин отметили восковою свадьбу. Теперь знаменитости желают повторить свадебный обряд.

В недавнем интервью исполнительница рассказала, что с момента заключения второго брака с Юрием Никитиным (пара вступала в брак в 2007 и в 2014 году ‒ прим. ред.) они с мужем совершенно по-другому смотрят на отношения.

Новые правила, которые супруги соблюдают, помогают им сохранить искру, романтику и тепло в отношениях.

Мы не вспоминаем наши первые свидания, а делаем все, чтобы запомнить последнее. Когда-то Юра сказал: «Давай жить так, как будто мы только что познакомились и очень хотим понравиться другу другу». Я хорошо запомнила эти слова, и мы больше не ленимся в отношениях. Поборов привычку «и так сойдет», мы раз в неделю обязательно устраиваем классные свидания друг другу. Эти усилия сохраняют ток и радость между нами, не дают быту задавить страсть и романтику,

‒ откровенничает Ольга.

Певица Ольга Горбачева с Юрием Никитиным / социальная сеть Instagram

Певица уверена, что если женщина живет в гармонии, в душевном равновесии, ей комфортно с собой и в семье, то она может много чего дать мужчине. Артистка регулярно посещает курсы для женщин по развитию энергетического потенциала и сексуальности в «Школе женской силы».

В связи с годовщиной свадьбы пара решилась на третью свадебную церемонию. Радостное событие состоится совсем скоро.

Мы увидели свадебную церемонию, которая проходила под украинские песни Оли: «Кільце», «Шлюб» и «Дерево». Это было так красиво и правильно с энергетической точки зрения, что мы сами захотели повторить обряд в таком же оформлении. А затем Оля показала мне видео, как в львовском ЗАГСе расписывают теперь всех молодоженов под песню «Шлюб». И мы точно решили, что сделаем в ближайшее время такой праздник,

‒ поделился Юрий Никитин.

Напомним,