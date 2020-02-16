Ольга Горбачева представила клип на песню Мир о женской солидарности
16 февраля 2020 08:00
Ольга Горбачева
Место съемки нового клипа МИР артистка-ментор Ольга Горбачева выбрала во время осеннего тура с музыкальным тренингом СИЛА.
Съемки проходили в уникальном энергетическом месте - заповеднике “Каменные могилы” в Запорожской области. 2 миллиона лет назад там действовал древний вулкан. Подобных по мощности мест всего два в мире: в Тибете и на юге Украины. Это место силы посещал сам Далай-лама и подтвердил его мощнейшую энергетику.
“Сегодня я осуществила еще одну свою мечту. Сняла видео в мистическом месте - Каменные могилы... Я была там много раз и мечтала передать через кадр мощь и сакральность этого места. Время пришло! Ведь это альбом СИЛА, и он обретает форму материи в наших древних местах СИЛЫ. Посмотрите сегодня видео МИР и впустите в себя этот свет. Впустите в себя возможность осуществлять потребности своей души и жить в реализации своего потенциала”, - делится Ольга.
Ольга и ее команда решили внести в эту видеоработу еще и стилистику древнейшей шумерской цивилизации (одной из первых в истории) в виде солнечных горящих надписей. Ведь камни в заповеднике действительно покрыты надписями. Однако прочесть их под силу только ученым. Историки много раз подтверждали, что с древних времен территория заповедника было духовным и религиозным центром. Работа МИР собрала не только древние символы, но и сильнейшие аффирмации необходимые каждой современной женщине.
Напомним,