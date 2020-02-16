Ольга Горбачева представила клип на песню Мир о женской солидарности

16 февраля 2020 08:00 Александр Кива
Ольга Горбачева представила клип на песню Мир о женской солидарности
Ольга Горбачева

Место съемки нового клипа МИР артистка-ментор Ольга Горбачева выбрала во время осеннего тура с музыкальным тренингом СИЛА.

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Съемки проходили в уникальном энергетическом месте - заповеднике “Каменные могилы” в Запорожской области. 2 миллиона лет назад  там действовал древний вулкан. Подобных по мощности мест всего два в мире: в Тибете и на юге Украины. Это место силы посещал сам Далай-лама и подтвердил его мощнейшую энергетику. 
 
“Сегодня я осуществила еще одну свою мечту. Сняла видео в мистическом месте - Каменные могилы... Я была там много раз и мечтала передать через кадр мощь и сакральность этого места. Время пришло! Ведь это альбом СИЛА, и он обретает форму материи в наших древних местах СИЛЫ. Посмотрите сегодня видео МИР и впустите в себя этот свет. Впустите в себя возможность осуществлять потребности своей души и жить в реализации своего потенциала”, - делится Ольга.
 
Ольга и ее команда решили внести в эту видеоработу еще и стилистику древнейшей шумерской цивилизации (одной из первых в истории) в виде солнечных горящих надписей. Ведь камни в заповеднике действительно покрыты надписями. Однако прочесть их под силу только ученым. Историки много раз подтверждали, что с древних времен территория  заповедника было духовным и религиозным центром. Работа МИР собрала не только древние символы, но и сильнейшие аффирмации необходимые каждой современной женщине. 
 
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“В этом треке я даю действенную практику и ответ на вопрос: как быстро осуществить свои желания? Предлагаю делать это с аффирмацией “Мир слышит меня, а я слышу мир”. Когда чего-то искренне хочешь, то найдутся ресурсы для осуществления мечты. Мы создаем эту возможность, направив энергию как внутрь, так и наружу”, - рассказывает Горбачева.  
 
Напомним,

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