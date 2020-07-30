Илон Маск судился с Эмбер Херд за права на их эмбрионы – СМИ

30 июля 2020 18:10 Юлия Крутиева
Илон Маск судился с Эмбер Херд за права на их эмбрионы – СМИ
Актриса Эмбер Херд
Fotobank / GettyImages

Актриса Эмбер Херд не перестает удивлять публику перипетиями в своей личной жизни.

Читайте такжеЗвезда Папиных дочек взорвала Сеть фотографией без белья
Не успела Эмбер Херд отойти от сложного и скандального бракоразводного процесса с Джонни Деппом, как имя 34-летней звезды вновь всплыло в СМИ. 

В этот раз появилась информация, что Эмбер ранее выясняла в суде отношения и со своим бывшим парнем Илоном Маском. Миллиардер судился с актрисой Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов, которые они в свое время создали вместе.

Близкая подруга сестры Эмбер Дженнифер Хауэлл рассказала журналистам, что Маск после расставания с актрисой через суд требовал избавиться от эмбрионов, которые он создал вместе с ней.

Илон Маск с Эмбер Херд / instagram.com/amberheard
Читайте такжеОлег Винник присоединился к важной социальной миссии
Херд на такой шаг категорически идти не хотела. Звезда мечтала родить от Илона наследников, и оставила эмбрионы даже после расставания с миллиардером. 

Пейдж (покойная мать Эмбер Херд) рассказала мне... что у нее с ним была судебная война за права на эмбрионы, которые они создали вместе, - говорит Хауэлл. - Он хотел их уничтожить, а Эмбер пыталась сохранить, чтобы родить от него ребенка.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Эмбер Херд социальные сети новости Илон Маск эмбрион

Материалы по теме

Звезда Папиных дочек взорвала Сеть фотографией без белья
Новости

Звезда Папиных дочек взорвала Сеть фотографией без белья
Известная супермодель в третий раз станет мамой
Новости

Известная супермодель в третий раз станет мамой
Говорит Украина: Мой дневник смерти: куда ведут страницы? (эфир от 30.07.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Мой дневник смерти: куда ведут страницы? (эфир от 30.07.2020)
Женщина: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 30.07.2020)
Сериалы

Женщина: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 30.07.2020)

Популярное на сайте

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Гинекологи назвали три главные причины, когда женщине срочно нужно к ним

Гинекологи назвали три главные причины, когда женщине срочно нужно к ним

Популярное видео

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)

Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)
Стосується кожного: затянутый развод (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: затянутый развод (эфир от 23.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK