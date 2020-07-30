Илон Маск судился с Эмбер Херд за права на их эмбрионы – СМИ
Актриса Эмбер Херд не перестает удивлять публику перипетиями в своей личной жизни.
В этот раз появилась информация, что Эмбер ранее выясняла в суде отношения и со своим бывшим парнем Илоном Маском. Миллиардер судился с актрисой Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов, которые они в свое время создали вместе.
Близкая подруга сестры Эмбер Дженнифер Хауэлл рассказала журналистам, что Маск после расставания с актрисой через суд требовал избавиться от эмбрионов, которые он создал вместе с ней.
Пейдж (покойная мать Эмбер Херд) рассказала мне... что у нее с ним была судебная война за права на эмбрионы, которые они создали вместе, - говорит Хауэлл. - Он хотел их уничтожить, а Эмбер пыталась сохранить, чтобы родить от него ребенка.
Напомним,