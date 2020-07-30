Илон Маск судился с Эмбер Херд за права на их эмбрионы – СМИ

Актриса Эмбер Херд не перестает удивлять публику перипетиями в своей личной жизни.

Не успела Эмбер Херд отойти от сложного и скандального бракоразводного процесса с Джонни Деппом, как имя 34-летней звезды вновь всплыло в СМИ.

В этот раз появилась информация, что Эмбер ранее выясняла в суде отношения и со своим бывшим парнем Илоном Маском. Миллиардер судился с актрисой Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов, которые они в свое время создали вместе.

Близкая подруга сестры Эмбер Дженнифер Хауэлл рассказала журналистам, что Маск после расставания с актрисой через суд требовал избавиться от эмбрионов, которые он создал вместе с ней.

Илон Маск с Эмбер Херд / instagram.com/amberheard

Херд на такой шаг категорически идти не хотела. Звезда мечтала родить от Илона наследников, и оставила эмбрионы даже после расставания с миллиардером.

Пейдж (покойная мать Эмбер Херд) рассказала мне... что у нее с ним была судебная война за права на эмбрионы, которые они создали вместе, - говорит Хауэлл. - Он хотел их уничтожить, а Эмбер пыталась сохранить, чтобы родить от него ребенка.

Напомним,