Звезда Папиных дочек Дарья Мельникова взорвала Сеть фотографией без белья
Долго публика не слышала новостей от Дарьи Мельниковой.
С помощью публикации Дарья убила двух зайцев. Во-первых, похвасталась своей фигурой, а во-вторых – оказалась в центре бурных обсуждений.
И это не удивительно, ведь на снимке актриса позирует совершенно голой. В кадре она позирует стоя, прикрыв покрывалом свои интимные места.
Такую мысль недавно умную прочитала... забыла!- написала в комментариях под снимком Дарья.
Напомним,