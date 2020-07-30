Звезда Папиных дочек Дарья Мельникова взорвала Сеть фотографией без белья

30 июля 2020 14:20 Юлия Крутиева
Звезда Папиных дочек Дарья Мельникова взорвала Сеть фотографией без белья
Актриса Дарья Мельникова
instagram.com/melnikovadsh

Долго публика не слышала новостей от Дарьи Мельниковой.

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Но светская звезда «Папиных дочек» исправилась. Вчера Дарья Мельникова решила порадовать своих фолловеров в Инстаграм свежей фотографией.

С помощью публикации Дарья убила двух зайцев. Во-первых, похвасталась своей фигурой, а во-вторых – оказалась в центре бурных обсуждений.

И это не удивительно, ведь на снимке актриса позирует совершенно голой. В кадре она позирует стоя, прикрыв покрывалом свои интимные места.

Такую мысль недавно умную прочитала... забыла!
- написала в комментариях под снимком Дарья.

Актриса Дарья Мельникова / instagram.com/melnikovadsh
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Фолловеры Дарьи не поскупились на комплименты. Они восхитились ее стройностью и непосредственностью: «Женщина - огонь. Поджигаете без спичек», «Это шедевр», «Нереальная», «Хорошенькая фигурка», «Голый шедевр».

Напомним,

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