Джонни Деппу удается в суде доказывать бесконечную ложь Эмбер Херд: шокирующие показания свидетелей

У кого же больше шансов одержать победу в суде - у Джонни Деппа или Эмбер Херд?

Лондонский суд продолжает разбираться, что же на самом деле происходило в отношениях бывших супругов? Правда ли, что Джонни Депп поднимал руку на Эмбер Херд, которая публично обвинила его в насилии.

И если Джонни и Эмбер в зале суда только и "сыпали" обвинения в адрес друг друга, то расставить все точки над "і" в деле помогают свидетели, которые работали в семье звезд или же являются близкими знакомыми пары.

И тут несладко приходится Херд, ведь свидетели раскрывают коварные планы актрисы в очернении Джонни, а также ее клевету. Так, бывший телохранитель актера Малколм Коннол заявил, что ни разу не видел, чтобы его хозяин поднимал руку на супругу. И если бы такое случилось, то он был бы первым, кто об этом заявил бы в полицию.

Более того, Малколм рассказал, что на самом деле Эмбер отсекла палец Деппу, в тот момент когда актриса заявляла, что Джонни сам себя травмировал, будучи пьяным.

Актер Джонни Депп / Fotobank / GettyImages

Также показания в суде дала бывшая помощница Эмре Херд - Кейт Джеймс. Девушка проработала со звездой более трех лет и призналась, что у актрисы сильное пристрастие к алкоголю. Ежедневно она выпивала много красного вина, что позже подтвердил и дворецкий, назвав даже количество – около 2 бутылок за вечер.

Помощница рассказала, что была шокирована, прочитав историю о насилии, которое написала Эмбер. Девушка вспомнила свой разговор с актрисой:

Когда я просматривала документы, обнаружила, что мисс Херд фактически использовала наш с ней разговор о сексуальном насилии, которое я пережила, изменив его так, что у нее получилась ее собственная история. Это жутко расстроило и возмутило меня!

Актриса Эмбер Херд / instagram.com/amberheard

Обвинила во лжи актрису и стилист Саманта Макмиллен, ранее дружившая с Эмбер. Девушка рассказала, что виделась с Херд на следующий день, после того, как актриса заявила, что ее избил Джонни. У звезды не был разбитым нос, не было фингала под глазом и разбитой губы, о чем накануне вечером ей рассказывала Эмбер.

Управляющий недвижимостью Джонни Деппа Кевин Мерфи рассказал в суде, что видел Деппа с шишкой на лбу от удара пультом. А вот фотографии, которые передала Херд журналистам, где она в синяках, назвал мистификацией:

На лице мисс Херд не было никаких синяков, порезов, покраснений или припухлостей, а также не было ни одного участка на голове с вырванными волосами. Я точно видел шишку и рану на лбу мистера Деппа от удара пультом от телевизора. Мистер Депп, видимо смущенный всей этой ситуацией, сказал, что нет ничего серьезного, и спросил меня, можно ли починить или заменить пульт.

Напомним,