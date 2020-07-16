Джонни Деппу удается в суде доказывать бесконечную ложь Эмбер Херд: шокирующие показания свидетелей
У кого же больше шансов одержать победу в суде - у Джонни Деппа или Эмбер Херд?
И если Джонни и Эмбер в зале суда только и "сыпали" обвинения в адрес друг друга, то расставить все точки над "і" в деле помогают свидетели, которые работали в семье звезд или же являются близкими знакомыми пары.
И тут несладко приходится Херд, ведь свидетели раскрывают коварные планы актрисы в очернении Джонни, а также ее клевету. Так, бывший телохранитель актера Малколм Коннол заявил, что ни разу не видел, чтобы его хозяин поднимал руку на супругу. И если бы такое случилось, то он был бы первым, кто об этом заявил бы в полицию.
Более того, Малколм рассказал, что на самом деле Эмбер отсекла палец Деппу, в тот момент когда актриса заявляла, что Джонни сам себя травмировал, будучи пьяным.
Помощница рассказала, что была шокирована, прочитав историю о насилии, которое написала Эмбер. Девушка вспомнила свой разговор с актрисой:
Когда я просматривала документы, обнаружила, что мисс Херд фактически использовала наш с ней разговор о сексуальном насилии, которое я пережила, изменив его так, что у нее получилась ее собственная история. Это жутко расстроило и возмутило меня!
Управляющий недвижимостью Джонни Деппа Кевин Мерфи рассказал в суде, что видел Деппа с шишкой на лбу от удара пультом. А вот фотографии, которые передала Херд журналистам, где она в синяках, назвал мистификацией:
На лице мисс Херд не было никаких синяков, порезов, покраснений или припухлостей, а также не было ни одного участка на голове с вырванными волосами. Я точно видел шишку и рану на лбу мистера Деппа от удара пультом от телевизора. Мистер Депп, видимо смущенный всей этой ситуацией, сказал, что нет ничего серьезного, и спросил меня, можно ли починить или заменить пульт.
Напомним,