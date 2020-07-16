Бритни Спирс неприятно шокировала поклонников фотографией своих ногтей
Несколько лет назад Бритни Спирс уже попадала в подобную ситуацию.
Причиной волны негодования со стороны фанатов послужил снимок, которым пару дней назад Бритни поделилась на своей странице в Инстаграм. В кадре исполнительница показала шикарные маленькие ромашки.
Бог в мелочах, и все это имеет значение,– подписала фотографию Спирс.
Облезший лак и неопрятная форма ногтей неприятно удивила публику. Они обеспокоены психическим состоянием певицы. Ведь для всемирно известной исполнительницы публиковать на всеобщее обозрение такие фото – позор, считают фанаты.
Напомним,