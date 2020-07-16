Бритни Спирс неприятно шокировала поклонников фотографией своих ногтей

16 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Бритни Спирс неприятно шокировала поклонников фотографией своих ногтей
Певица Бритни Спирс
instagram.com/britneyspears

Несколько лет назад Бритни Спирс уже попадала в подобную ситуацию.

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Певица Бритни Спирс ошеломила своих поклонников. И сделала артистка это скорее всего не специально. Но осуждения ей теперь не избежать.

Причиной волны негодования со стороны фанатов послужил снимок, которым пару дней назад Бритни поделилась на своей странице в Инстаграм. В кадре исполнительница показала шикарные маленькие ромашки.

Бог в мелочах, и все это имеет значение,
– подписала фотографию Спирс.

Бритни Спирс неприятно шокировала поклонников фотографией своих ногтей / instagram.com/britneyspears

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Однако цветы не привлекли столько внимания фолловеров, сколько это сделали руки Бритни. Взоры подписчиков были прикованы к маникюру звезды, верней... его отсутствию.

Облезший лак и неопрятная форма ногтей неприятно удивила публику. Они обеспокоены психическим состоянием певицы. Ведь для всемирно известной исполнительницы публиковать на всеобщее обозрение такие фото – позор, считают фанаты.

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Напомним, 

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