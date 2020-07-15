Натали Портман беременна третьим ребенком - СМИ

Американские таблоиды утверждают, что актриса Натали Портман беременна третьим ребенком.

Сегодня в Сети начали появляться новости о том, что Натали Портман и ее муж, 43-летний хореограф Бенджамин Мильпье, готовятся к рождению третьего общего ребенка.

Активно разговоры о возможном пополнении в семье Порман стали ходить после того, как папарацци удалось застать актрису вместе с семьей во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Актриса Натали Портман / instagram.com/natalieportman

В тот день Натали выбрала для прогулки короткое, стильное сиреневое платье, которые изрядно подчеркнуло ее округлившийся животик. Свой образ звезда дополнила черной защитной маской на лице и белыми кроссовками.

Сама Портман догадки журналистов о третьей беременности пока не комментирует. Вместе с Бенджамином она сейчас воспитывает сына Алефа и дочь Амалию.

Напомним,