Натали Портман беременна третьим ребенком - СМИ

15 июля 2020 14:20 Юлия Крутиева
Натали Портман беременна третьим ребенком - СМИ
Актриса Натали Портман
instagram.com/natalieportman

Американские таблоиды утверждают, что актриса Натали Портман беременна третьим ребенком.

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Сегодня в Сети начали появляться новости о том, что Натали Портман и ее муж, 43-летний хореограф Бенджамин Мильпье, готовятся к рождению третьего общего ребенка.

Активно разговоры о возможном пополнении в семье Порман стали ходить после того, как папарацци удалось застать актрису вместе с семьей во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Актриса Натали Портман / instagram.com/natalieportman
В тот день Натали выбрала для прогулки короткое, стильное сиреневое платье, которые изрядно подчеркнуло ее округлившийся животик. Свой образ звезда дополнила черной защитной маской на лице и белыми кроссовками.

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Сама Портман догадки журналистов о третьей беременности пока не комментирует. Вместе с Бенджамином она сейчас воспитывает сына Алефа и дочь Амалию.

Напомним, 

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