Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
15 июля 2020 13:10
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала
К ведущей проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) ворвались незнакомцы, представившись сотрудниками СБУ, и устроили обыск.
Читайте такжеМожет казаться, что я легкомысленный ловелас: Леся Никитюк назвала имя нового ХолостякаЕще одна съемка могла закончиться для Елены-Кристины Лебедь трагически, если бы не крепкие парни из ее команды. Дело в том, что в квартиру, где ведущая проводила расследование, ворвались двое незнакомцев.
Мужчины представились работниками СБУ и начали в помещении обыск, в результате которого нашли наркотики.
А началось все с невинного предложения на сайте знакомств, – вспоминает Елена-Кристина Лебедь. – Мне написала итальянка Франческа и сразу же предложила отправить одежду. Пояснила, что занимается бизнесом в Милане и хочет, чтобы я тестировала фирменные итальянские шмотки.
Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Для любой девушки это работа мечты, – говорит ведущая «Аферистов в сетях». – И одежду Франческа прислала новую, даже с бирками. Правда, не из Италии, а из Одессы. Это первое, что нас насторожило. В переписке мы также договорились о точном времени примерки. От меня Франческа ждала фото в ее одежде.
Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Они рассчитывают попасть на беззащитных девушек, которые не смогут дать им отпор, – объясняет ведущая. – Поэтому моя рекомендация – никогда ничего не берите в интернете от незнакомцев бесплатно.
Напомним,