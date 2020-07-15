Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков

15 июля 2020 13:10 Юлия Крутиева
Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

К ведущей проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) ворвались незнакомцы, представившись сотрудниками СБУ, и устроили обыск.

Читайте такжеМожет казаться, что я легкомысленный ловелас: Леся Никитюк назвала имя нового Холостяка
Еще одна съемка могла закончиться для Елены-Кристины Лебедь трагически, если бы не крепкие парни из ее команды. Дело в том, что в квартиру, где ведущая проводила расследование, ворвались двое незнакомцев. 

Мужчины представились работниками СБУ и начали в помещении обыск, в результате которого нашли наркотики.

А началось все с невинного предложения на сайте знакомств, – вспоминает Елена-Кристина Лебедь. – Мне написала итальянка Франческа и сразу же предложила отправить одежду. Пояснила, что занимается бизнесом в Милане и хочет, чтобы я тестировала фирменные итальянские шмотки.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеНевеста Бруклина Бекхэм показала кольцо за 200 тысяч долларов, подаренное любимым
Платить, написала незнакомка, она не сможет. Зато одежду будет отправлять бесплатно, да еще и каждый месяц.

Для любой девушки это работа мечты, – говорит ведущая «Аферистов в сетях». – И одежду Франческа прислала новую, даже с бирками. Правда, не из Италии, а из Одессы. Это первое, что нас насторожило. В переписке мы также договорились о точном времени примерки. От меня Франческа ждала фото в ее одежде.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеХолостячка: Ксения Мишина рассказала о реакции 8-летнего сына на ее участие в проекте
Но в момент примерки в квартиру Елены-Кристины Лебедь ворвались незнакомцы. Мужчины были частью мошеннической схемы – знали адрес, по которому присылали посылку, и точное время, когда ведущая будет дома. Они мельком показали свои липовые удостоверения сотрудников СБУ и помахали пакетиком с мукой, которую выдали за наркотики. Аферисты рассчитывали, что Елена-Кристина Лебедь растеряется и попытается откупиться от тюрьмы.

Они рассчитывают попасть на беззащитных девушек, которые не смогут дать им отпор, – объясняет ведущая. – Поэтому моя рекомендация – никогда ничего не берите в интернете от незнакомцев бесплатно.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Елена-Кристина Лебедь Аферисты в сетях новости телешоу Аферисты в сетях-5

Материалы по теме

Известная болливудская актриса заразилась коронавирусом вслед за дочкой и мужем
Новости

Известная болливудская актриса заразилась коронавирусом вслед за дочкой и мужем
Танці з зірками-2020: самый красивый блондин Украины стал участником проекта
Новости

Танці з зірками-2020: самый красивый блондин Украины стал участником проекта
Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски: рецепт в домашних условиях
Lifestyle

Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски: рецепт в домашних условиях
Гороскоп на 16 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 16 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Осторожно, коронавирус: ТОП-4 самых грязных предмета в супермаркете

Осторожно, коронавирус: ТОП-4 самых грязных предмета в супермаркете

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK