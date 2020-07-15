Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков

К ведущей проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) ворвались незнакомцы, представившись сотрудниками СБУ, и устроили обыск.

Еще одна съемка могла закончиться для Елены-Кристины Лебедь трагически, если бы не крепкие парни из ее команды. Дело в том, что в квартиру, где ведущая проводила расследование, ворвались двое незнакомцев.

Мужчины представились работниками СБУ и начали в помещении обыск, в результате которого нашли наркотики.

А началось все с невинного предложения на сайте знакомств, – вспоминает Елена-Кристина Лебедь. – Мне написала итальянка Франческа и сразу же предложила отправить одежду. Пояснила, что занимается бизнесом в Милане и хочет, чтобы я тестировала фирменные итальянские шмотки.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Платить, написала незнакомка, она не сможет. Зато одежду будет отправлять бесплатно, да еще и каждый месяц.

Для любой девушки это работа мечты, – говорит ведущая «Аферистов в сетях». – И одежду Франческа прислала новую, даже с бирками. Правда, не из Италии, а из Одессы. Это первое, что нас насторожило. В переписке мы также договорились о точном времени примерки. От меня Франческа ждала фото в ее одежде.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Но в момент примерки в квартиру Елены-Кристины Лебедь ворвались незнакомцы. Мужчины были частью мошеннической схемы – знали адрес, по которому присылали посылку, и точное время, когда ведущая будет дома. Они мельком показали свои липовые удостоверения сотрудников СБУ и помахали пакетиком с мукой, которую выдали за наркотики. Аферисты рассчитывали, что Елена-Кристина Лебедь растеряется и попытается откупиться от тюрьмы.

Они рассчитывают попасть на беззащитных девушек, которые не смогут дать им отпор, – объясняет ведущая. – Поэтому моя рекомендация – никогда ничего не берите в интернете от незнакомцев бесплатно.

Напомним,