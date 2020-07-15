Невеста Бруклина Бекхэм показала кольцо за 200 тысяч долларов, подаренное любимым

На минувших выходных старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм рассказал, что сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

На своей странице в Инстаграм 21-летний Бруклин Бекхэм признался, что 2 недели назад услышал заветное "Да" от любимой Николы Пельтц . Парень поделился с подписчиками фотографией с помолвки.

На снимке запечатлены влюбленные во время поцелуя. Невооруженным глазом заметно шикарное кольцо Пельтц, которое ей подарил Бруклин. Однако хорошо рассмотреть его не удалось.

Бруклин и Никола с родителями Виктории Бекхэм / instagram.com/victoriabeckham

Исправить ситуацию смог Бекхэм-младший. В сториз парня появился кадр, на котором запечатлена их собака и видна рука Николы с украшением.

Кольцо с крупным алмазом изумрудной огранки на узком бриллиантовом паве ювелиры оценили в 150-200 тысяч долларов. Эксперты отметили, что похожее изделии в своей коллекции имеет и Виктория Бекхэм.

Помолвочное кольцо Николы Пельтц / instagram.com/romeobeckham

Обручальное кольцо Николы – это классический пасьянс, в центре которого размещается крупный алмаз изумрудной огранки на узком бриллиантовом паве, – рассказывает Рэйчел Гаррахан, ювелирный редактор британского Vogue. – Камень с изумрудной огранкой – это элегантный и вневременный выбор. Такие камни носили все, от Грейс Келли и Элизабет Тейлор до Дженнифер Лопес и Бейонсе. Изумрудная огранка имеет меньше граней, чем бриллиантовая, поэтому ее лучше всего использовать для камней с исключительной чистотой, поскольку любые дефекты в камне будут более заметны. Я не сомневаюсь, что, создавая дизайн, Бруклин вдохновлялся, по крайней мере частично, кольцом его матери. У Виктории обширная коллекция обручальных колец, в том числе несколько с бриллиантами изумрудной огранки.

Отметим, что отец Николы, американский миллиардер Нельсон Пельтц, не против брака дочери с Бруклином, однако настаивает на том, чтобы пара подписала брачный контракт.

Напомним,