Фанаты осудили Наталью Фриске за выступление в одежде покойной сестры и с ее песней
Сестра покойной Жанны Фриске попала в громкий скандал.
И если вокальные данные Натальи поклонники оценили, то перевоплощение в Жанну – нет. Они просто пришли в ужас от увиденного. Гневные комментарии так и посыпались на женщину.
Вступиться за дочь решил отец. В интервью порталу "Собеседник" мужчина заявил, что делать карьеру певицы Наталья не собирается. А вот про наряд дочери ответил так:
Конечно, она носит вещи сестры. А кому еще их носить?
Сама Наталья в беседе с изданием "Ридус" попросила отцепиться от нее. И заявила, что без какого-либо умысла, она просто выступила на свадьбе друзей, и никого не копировала.
Напомним,
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