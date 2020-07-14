Фанаты осудили Наталью Фриске за выступление в одежде покойной сестры и с ее песней

Сестра покойной Жанны Фриске попала в громкий скандал.

На днях в Сети появилось видео, где Наталья Фриске выступает на закрытой вечеринке. Женщина исполняет песню из репертуара Жанны Фриске - хит «Где-то летом». Кроме того, Наталья была в платье покойной родственницы, которая при жизни очень любила данный наряд.

И если вокальные данные Натальи поклонники оценили, то перевоплощение в Жанну – нет. Они просто пришли в ужас от увиденного. Гневные комментарии так и посыпались на женщину.

Наталья Фриске / instagram.com/friske_natalia

Вступиться за дочь решил отец. В интервью порталу "Собеседник" мужчина заявил, что делать карьеру певицы Наталья не собирается. А вот про наряд дочери ответил так:

Конечно, она носит вещи сестры. А кому еще их носить?

Сама Наталья в беседе с изданием "Ридус" попросила отцепиться от нее. И заявила, что без какого-либо умысла, она просто выступила на свадьбе друзей, и никого не копировала.

Напомним,