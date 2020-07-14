После гибели Наи Риверы фанаты назвали сериал Хор проклятым: третья смерть звезды проекта
8 июля актриса Ная Ривера отправилась в свою последнюю прогулку на катере.
Мальчик, одетый в спасательный жилет, спал на лодке, а вот Наи нигде не было. Малыш потом рассказал, что мама помогла ему выбраться с воды на палубу, а сама, оставшись без сил, исчезла под водой. И больше он ее не видел.
А тем временем фанаты сериала "Хор" назвали его проклятым. Ведь Наи стала третьей звездой проекта, которая погибла в возрасте до 40 лет. До нее актер Марк Саллинг совершил самоубийство в 35 лет.
А в 31 год актер Кир Монтейн умер от передозировки наркотиками. И именно в седьмую годовщину со дня гибели Монтейна – нашли тело Наи Риверы.
Напомним,