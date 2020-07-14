После гибели Наи Риверы фанаты назвали сериал Хор проклятым: третья смерть звезды проекта

8 июля актриса Ная Ривера отправилась в свою последнюю прогулку на катере.

Кто бы мог подумать, что обыкновенная прогулка на озере Пиру в Калифорнии закончится для Наи Риверы трагически. Она пропала без вести с водного судна, на котором вскоре плавала с 4-летним сыном.

Мальчик, одетый в спасательный жилет, спал на лодке, а вот Наи нигде не было. Малыш потом рассказал, что мама помогла ему выбраться с воды на палубу, а сама, оставшись без сил, исчезла под водой. И больше он ее не видел.

Актриса Ная Ривера / instagram.com/nayarivera

Через 6 дней спасательных работ тело актрисы было найдено. Никаких признаков насильственной смерти не было обнаружено. Подробнее сказать, что стало причиной смерти Риверы, – судмедэксперты смогут после вскрытия.

А тем временем фанаты сериала "Хор" назвали его проклятым. Ведь Наи стала третьей звездой проекта, которая погибла в возрасте до 40 лет. До нее актер Марк Саллинг совершил самоубийство в 35 лет.

А в 31 год актер Кир Монтейн умер от передозировки наркотиками. И именно в седьмую годовщину со дня гибели Монтейна – нашли тело Наи Риверы.

Наи Ривера с сыном / instagram.com/nayarivera

Напомним,