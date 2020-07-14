После гибели Наи Риверы фанаты назвали сериал Хор проклятым: третья смерть звезды проекта

14 июля 2020 13:25 Юлия Крутиева
После гибели Наи Риверы фанаты назвали сериал Хор проклятым: третья смерть звезды проекта
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера
instagram.com/nayarivera

8 июля актриса Ная Ривера отправилась в свою последнюю прогулку на катере.

Читайте такжеТанці з зірками-2020: третьим судьей шоу стал легендарный хореограф
Кто бы мог подумать, что обыкновенная прогулка на озере Пиру в Калифорнии закончится для Наи Риверы трагически. Она пропала без вести с водного судна, на котором вскоре плавала с 4-летним сыном.

Мальчик, одетый в спасательный жилет, спал на лодке, а вот Наи нигде не было. Малыш потом рассказал, что мама помогла ему выбраться с воды на палубу, а сама, оставшись без сил, исчезла под водой. И больше он ее не видел.

Актриса Ная Ривера / instagram.com/nayarivera

Читайте такжеОтец невесты сына Виктории и Дэвида Бекхэм потребовал от пары подписать брачный контракт
Через 6 дней спасательных работ тело актрисы было найдено. Никаких признаков насильственной смерти не было обнаружено. Подробнее сказать, что стало причиной смерти Риверы, – судмедэксперты смогут после вскрытия.

А тем временем фанаты сериала "Хор" назвали его проклятым. Ведь Наи стала третьей звездой проекта, которая погибла в возрасте до 40 лет. До нее актер Марк Саллинг совершил самоубийство в 35 лет.

А в 31 год актер Кир Монтейн умер от передозировки наркотиками. И именно в седьмую годовщину со дня гибели Монтейна – нашли тело Наи Риверы.

Наи Ривера с сыном / instagram.com/nayarivera

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети Хор Ная Ривера новости актриса смерти звезд гибель

Материалы по теме

Анна Панова: дочку мне нагадали еще в юности
Интервью

Анна Панова: дочку мне нагадали еще в юностиЭксклюзив
Видео обнаженной Елены-Кристины Лебедь угрожали опубликовать на порносайте
Новости

Видео обнаженной Елены-Кристины Лебедь угрожали опубликовать на порносайте
После гибели Наи Риверы фанаты назвали сериал Хор проклятым: третья смерть звезды проекта
Новости

После гибели Наи Риверы фанаты назвали сериал Хор проклятым: третья смерть звезды проекта
Тренды 2020: как одеться в прохладную погоду летом
Lifestyle

Тренды 2020: как одеться в прохладную погоду летом

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK