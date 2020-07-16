Звезду сериала Великолепный век Озана Гювена могут посадить в тюрьму на 13 лет за насилие

16 июля 2020 00:40 Юлия Крутиева
Звезду сериала Великолепный век Озана Гювена могут посадить в тюрьму на 13 лет за насилие
Актер Озан Гювен
Fotobank / GettyImages

Вслед за турецким актером Аднаном Коучем, которого приговорили к 17 годам лишения свободы, еще одной звезде сериала Великолепный век грозит тюрьма.

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Речь идет об исполнителе роли Рустем-паши в сериале "Великолепный век" – Озана Гювена. Мужчину могут посадить на 13 лет, передает портал RusTurkey.

Причиной тому послужило заявление в Стамбульскую прокуратуру от его экс-возлюбленной Дениз Булутсуз. Девушка обвиняет Озана в нанесении ей телесных повреждений, оскорблении и удержании против ее воли.

Актер Озан Гювен / социальная сеть Instagram

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Побои Дениз сняла, заключение врачей есть, и если вина актера будет доказана – ему грозит тюремное заключение сроком до 13 лет. 

А вот сам Гювен своей вины не признает. Он утверждает, что подобного ничего не было, и заявляет, что девушка себя сама изувечила после того, как он ей сообщил, что собирается расстаться с ней. Также Дениз угрожала опозорить его, объявив всем, что он избивает женщин.

Бывшая девушка Озана Гювена - Дениз БулутсузДениз Булутсуз / социальная сеть Instagram

Журналисты, которым доводилось брать интервью у Озана Гювена задавать каверзные вопросы, утверждают, что управлять своим гневом мужчина не в силе. Возможно, в личной жизни произошло нечто подобное.

Напомним,

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