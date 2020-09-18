Танці з зірками-2020: Леся Никитюк вернется на проект в роли судьи

В прямом эфире шоу, который зрители телеканала 1+1 увидят уже в это воскресенье в 21:00, звездные участники вспомнят год, который изменил их жизнь.

Юлия Санина признается, какой тернистый путь к успеху прошла и исполнит на паркете пасадобль, а Санта Димопулос расскажет откровенную историю о наибольшей потери в жизни и посвятит танец своему отцу.

Уже в это воскресенье зрителей ждет эмоциональный эфир, посвященный судьбоносным событиям в жизни участников. Звезды вспомнят год, который изменил их жизни. Также в четвертом прямом эфире шоу звездные участники удивят зрителей и поклонников проекта постановками и невероятными танцевальными постановками. Так, Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят пасадобль под хит Evanescence - Bring me to life. Зрителям фронтвумен группы "The Hardkiss" признается, через какие испытания ей пришлось пройти в жизни на пути к успеху и признанию.

Юлия Санина и Дмитрий Жук / пресс-служба канала 1+1

Певица и мама двоих детей Санта Димопулос расскажет о трагическом году своей жизни и о потери родного человека. На паркете пара Санта Димопулос и Макс Леонов исполнят чувственный контемпорари под Sorry Seems to Be the Hardest Word - Taron Egerton.

Главная конкурентка Санты в шоу Надежда Мейхер в этот раз попытается покорить танго, которое выполнит со своим партнером Кириллом Васюком под легендарный хит группы "ВИА Гра" - "Пошел вон". А кумир миллионов Олег Винник посвятит выступление всем своим поклонницам и станцует пасадобль под свой хит "Вовчиця".

Также уже в воскресенье на паркет впервые выйдет звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, которые выполнят зажигательный ча-ча-ча. На днях на своей странице в Instagram актриса сообщила, что смогла преодолеть Covid-19, и теперь может вернуться на паркет.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко / пресс-служба

Отметим, что согласно нововведениям, в новом сезоне приглашенными членами жюри становятся яркие участники прошлых лет. Так, в четвертом прямом эфире в тройку судей присоединится народная любимица, телеведущая Леся Никитюк, которая в свое время получила от судей проекта много критики в отношении собственных хореографических способностей.

Встречать пары на балконе будет телеведущая Маша Ефросинина. Специальным гостем четвертого эфира станет Тина Кароль со своим новым хитом.

Напомним,