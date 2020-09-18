Танці з зірками-2020: Леся Никитюк вернется на проект в роли судьи
В прямом эфире шоу, который зрители телеканала 1+1 увидят уже в это воскресенье в 21:00, звездные участники вспомнят год, который изменил их жизнь.
Уже в это воскресенье зрителей ждет эмоциональный эфир, посвященный судьбоносным событиям в жизни участников. Звезды вспомнят год, который изменил их жизни. Также в четвертом прямом эфире шоу звездные участники удивят зрителей и поклонников проекта постановками и невероятными танцевальными постановками. Так, Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят пасадобль под хит Evanescence - Bring me to life. Зрителям фронтвумен группы "The Hardkiss" признается, через какие испытания ей пришлось пройти в жизни на пути к успеху и признанию.
Главная конкурентка Санты в шоу Надежда Мейхер в этот раз попытается покорить танго, которое выполнит со своим партнером Кириллом Васюком под легендарный хит группы "ВИА Гра" - "Пошел вон". А кумир миллионов Олег Винник посвятит выступление всем своим поклонницам и станцует пасадобль под свой хит "Вовчиця".
Также уже в воскресенье на паркет впервые выйдет звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, которые выполнят зажигательный ча-ча-ча. На днях на своей странице в Instagram актриса сообщила, что смогла преодолеть Covid-19, и теперь может вернуться на паркет.
Отметим, что согласно нововведениям, в новом сезоне приглашенными членами жюри становятся яркие участники прошлых лет. Так, в четвертом прямом эфире в тройку судей присоединится народная любимица, телеведущая Леся Никитюк, которая в свое время получила от судей проекта много критики в отношении собственных хореографических способностей.
Встречать пары на балконе будет телеведущая Маша Ефросинина. Специальным гостем четвертого эфира станет Тина Кароль со своим новым хитом.
Напомним,