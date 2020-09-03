Санта Димопулос восхищает стройной фигурой спустя семь месяцев после родов

Вот уже больше семи месяцев Санта Димопулос наслаждается уходом за младшей дочерью.

В своем втором ребенке певица Санта Димопулос души не чает и вместе с мужем Игорем Кучеренко старается уделять дочери Софии все свободное время.

Но не забывает артистка и о себе. Димопулос активно занимается спортом, а также приняла предложение стать участницей легендарного проекта «Танці з зірками».

Старания Санты не проходят зря. Активность 33-летней звезды позитивно сказывается на ее фигуре, которой она не прочь похвастаться при любом удобном случае.

Певица Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos

Вот и сегодня экс-солистка группы «ВИА ГРА» решила показать в своем Инстаграм, как похудела спустя 7 месяцев после родов. Санта опубликовала две фотографии. На одном из снимков она весит 73 килограмма, а на втором - уже 59 килограмм.

Не думала, что когда-нибудь выставлю это. До - около 73 кг. После - 59 кг. На фото разница в 7 месяцев, - пишет Санта Димопулос в комментариях под фото. - Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум, чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно.

Напомним,