Санта Димопулос восхищает стройной фигурой спустя семь месяцев после родов
Вот уже больше семи месяцев Санта Димопулос наслаждается уходом за младшей дочерью.
Но не забывает артистка и о себе. Димопулос активно занимается спортом, а также приняла предложение стать участницей легендарного проекта «Танці з зірками».
Старания Санты не проходят зря. Активность 33-летней звезды позитивно сказывается на ее фигуре, которой она не прочь похвастаться при любом удобном случае.
Не думала, что когда-нибудь выставлю это. До - около 73 кг. После - 59 кг. На фото разница в 7 месяцев, - пишет Санта Димопулос в комментариях под фото. - Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум, чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно.
Напомним,