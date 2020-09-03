Дмитрий Комаров довел жену до истерики необычным подарком из Китая

Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко

Путешественник Дмитрий Комаров мужчина с фантазией.

Это Дмитрий Комаров регулярно демонстрирует во время экспедиций в рамках программы «Мир наизнанку», на своих выступлениях и на своих страницах в социальных сетях.

В прошлом году Дмитрий провел много времени в Китае, чтобы осенью 2020 порадовать своих поклонников новыми выпусками «Мир наизнанку». Домой с пустыми руками из экспедиции путешественник не вернулся.

Особенный подарок Комаров приготовил для своей любимой жены Александры Кучеренко. Распаковку этого экзотического сюрприза модель продемонстрировала в своем Инстаграм.

Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko

В деревянной коробке с иероглифами Дмитрий подготовил для Александры набор сушеных лягушек. Реакцию жены на подарок он записал на видео.

Кучеренко была шокирована подарком, который вызвал у нее настоящую истерику. В комментариях в видео девушка отметила, что он не для слабонервных.

Я уже давно привыкла к тому, что Дима из своих экспедиций привозит мне экзотичные подарки... но вот чтоб прям настолько???? – пишет в комментариях под видео Александра.

Напомним,