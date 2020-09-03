Дмитрий Комаров довел жену до истерики необычным подарком из Китая
Путешественник Дмитрий Комаров мужчина с фантазией.
В прошлом году Дмитрий провел много времени в Китае, чтобы осенью 2020 порадовать своих поклонников новыми выпусками «Мир наизнанку». Домой с пустыми руками из экспедиции путешественник не вернулся.
Особенный подарок Комаров приготовил для своей любимой жены Александры Кучеренко. Распаковку этого экзотического сюрприза модель продемонстрировала в своем Инстаграм.
Кучеренко была шокирована подарком, который вызвал у нее настоящую истерику. В комментариях в видео девушка отметила, что он не для слабонервных.
Я уже давно привыкла к тому, что Дима из своих экспедиций привозит мне экзотичные подарки... но вот чтоб прям настолько???? – пишет в комментариях под видео Александра.Напомним,