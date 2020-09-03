Дмитрий Комаров довел жену до истерики необычным подарком из Китая

3 сентября 2020 14:35 Юлия Крутиева
Дмитрий Комаров довел жену до истерики необычным подарком из Китая
Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko

Путешественник Дмитрий Комаров мужчина с фантазией.

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Это Дмитрий Комаров регулярно демонстрирует во время экспедиций в рамках программы «Мир наизнанку», на своих выступлениях и на своих страницах в социальных сетях.

В прошлом году Дмитрий провел много времени в Китае, чтобы осенью 2020 порадовать своих поклонников новыми выпусками «Мир наизнанку». Домой с пустыми руками из экспедиции путешественник не вернулся.

Особенный подарок Комаров приготовил для своей любимой жены Александры Кучеренко. Распаковку этого экзотического сюрприза модель продемонстрировала в своем Инстаграм.

Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko
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В деревянной коробке с иероглифами Дмитрий подготовил для Александры набор сушеных лягушек. Реакцию жены на подарок он записал на видео. 

Кучеренко была шокирована подарком, который вызвал у нее настоящую истерику. В комментариях в видео девушка отметила, что он не для слабонервных.

Я уже давно привыкла к тому, что Дима из своих экспедиций привозит мне экзотичные подарки... но вот чтоб прям настолько???? – пишет в комментариях под видео Александра.

Напомним, 

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