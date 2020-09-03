Олег Кензов удивил похудением на 33 кг: он был пухляшом

Кто бы мог подумать, но когда ведущий реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) Олег Кензов только встал на тропу популярности, он был пухляшом.

Олега Кензова были круглые щеки и не очень спортивная фигура. И хотя при его росте 190 см это было не особо заметно, он чувствовал себя некомфортно.

Я весил 116 кг, – вспомнил Олег за кулисами шоу «Дети против звезд». – Мне было сложно наклоняться и завязывать шнурки. Решил целенаправленно худеть. Сидел на безуглеводной диете, устраивал себе сушки (сушка тела помогает избавиться от подкожного жира и сделать мускулатуру более рельефной – прим. ред). Также занимался в спортзале. Получилось сбросить вес до 83 кг.

Ведущий Олег Кензов / пресс-служба Нового канала

После этого Олег Кензов «подсел» на правильное питание и спорт. Правда, во время карантина он дал слабинку. Не мог себя заставить заниматься в четырех стенах и… снова поправился.

Я весил 116 кг, – вспомнил Олег за кулисами шоу «Дети против звезд». – Мне было сложно наклоняться и завязывать шнурки. Решил целенаправленно худеть. Сидел на безуглеводной диете, устраивал себе сушки (сушка тела помогает избавиться от подкожного жира и сделать мускулатуру более рельефной – прим. ред). Также занимался в спортзале. Получилось сбросить вес до 83 кг.

На время отказаться от еды ему пришлось и в перуанском городе Икитосе, где снимали эпизоды реалити «Кохання на виживання». От непривычных продуктов ведущий получил сильнейшее отравление и лежал под капельницами. Отразилось ли это на съемках – смотрите каждый вторник с 15 сентября в 19:00 на Новом канале.

Напомним,