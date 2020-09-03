Олег Кензов удивил похудением на 33 кг: он был пухляшом

3 сентября 2020 11:35 Юлия Крутиева
Олег Кензов удивил похудением на 33 кг: он был пухляшом
Ведущий Олег Кензов
пресс-служба Нового канала

Кто бы мог подумать, но когда ведущий реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) Олег Кензов только встал на тропу популярности, он был пухляшом.

Читайте такжеПринц Гарри рассекретил милое прозвище своего сына Арчи
У Олега Кензова были круглые щеки и не очень спортивная фигура. И хотя при его росте 190 см это было не особо заметно, он чувствовал себя некомфортно. 

Я весил 116 кг, – вспомнил Олег за кулисами шоу «Дети против звезд». – Мне было сложно наклоняться и завязывать шнурки. Решил целенаправленно худеть. Сидел на безуглеводной диете, устраивал себе сушки (сушка тела помогает избавиться от подкожного жира и сделать мускулатуру более рельефной – прим. ред). Также занимался в спортзале. Получилось сбросить вес до 83 кг.

Ведущий Олег Кензов / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеЛеся Никитюк призналась, сможет ли стать домохозяйкой
После этого Олег Кензов «подсел» на правильное питание и спорт. Правда, во время карантина он дал слабинку. Не мог себя заставить заниматься в четырех стенах и… снова поправился.  

Я весил 116 кг, – вспомнил Олег за кулисами шоу «Дети против звезд». – Мне было сложно наклоняться и завязывать шнурки. Решил целенаправленно худеть. Сидел на безуглеводной диете, устраивал себе сушки (сушка тела помогает избавиться от подкожного жира и сделать мускулатуру более рельефной – прим. ред). Также занимался в спортзале. Получилось сбросить вес до 83 кг.

На время отказаться от еды ему пришлось и в перуанском городе Икитосе, где снимали эпизоды реалити «Кохання на виживання». От непривычных продуктов ведущий получил сильнейшее отравление и лежал под капельницами. Отразилось ли это на съемках – смотрите каждый вторник с 15 сентября в 19:00 на Новом канале. 

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Олег Кензов социальные сети похудение новости Кохання на виживання-4

Материалы по теме

Алла Костромичева впервые рассказала, почему отказывается брать фамилию мужа
Новости

Алла Костромичева впервые рассказала, почему отказывается брать фамилию мужа
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 1 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 1 выпускаЭксклюзив
Звонарь-2: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 19.08.2020)
Сериалы

Звонарь-2: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 19.08.2020)
В Британии школьникам запретили шутить про коронавирус: могут даже отчислить
Lifestyle

В Британии школьникам запретили шутить про коронавирус: могут даже отчислить

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK