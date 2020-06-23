Олег Кензов рассказал об отношении к своей внешности: Просил прощения у бороды
Ведущий «Кохання на виживання» (Новый канал) Олег Кензов также вспомнил о хейте.
– Борода удлиняет мое лицо, – рассказывает Кензов. – Мне это нравится. Не раз я ставил эксперименты над внешностью. И даже сбривал бороду. Все это видели в соцсетях. Но без нее я становлюсь похожим на сына булочника (смеется).
Однажды после очередного расставания с бородой Олег даже просил прощения у нее в Instagram.
«Так скучаю по тебе. Обещаю, что больше не буду тебя коротко стричь. Я пожил без тебя и все понял. Мы – одно целое! Прости и расти», – написал ведущий.
Внешними данными Олега многие поклонницы восхищаются, но находятся также и хейтеры.
– Иногда пишут: «Боже, как похудел! Бороду сбрей! Раньше был лучше! Фу, татуировки! Раньше такой пухленький был, хорошенький! А сейчас? Фу!» – признается он. – Могу пожелать таким комментаторам только огромного счастья.
Причем счастья в отношениях. Ведь без них и мир не мил. Так и было у некоторых пар, попавших в реалити «Кохання на виживання». Они не выдержали экстремальные испытания в Перу. Какие именно – узнаете этой осенью на Новом канале.