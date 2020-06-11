Тина Кароль стала актрисой украинского сериала

11 июня 2020 12:40 Юлия Крутиева
Тина Кароль стала актрисой украинского сериала
Певица Тина Кароль
пресс-служба канала 1+1

На днях начались съемки второго сезона комедийного сериала Великі Вуйки о жизни и приключениях гуцулов Ивана Петрука, Василия Микитюка, Штефка и Боди.

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Актер и креативный продюсер проекта Юрий Горбунов рассказал, что в новом сезоне, кроме уже известных и любимых героев, зрителей ждет и появление новых, роли которых, в частности, воплотят на экране популярные звезды украинского шоу-бизнеса.

Одной из актрис второго сезона «Великих Вуйок» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль. На первых фото со съемочной площадки артистка предстает в женственных и соблазнительных образах.

Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением, – делится впечатлениями от участия в комедийном проекте Тина Кароль. – Мы с Юрой Горбуновым выросли в Ивано-Франковской области и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке «Великих Вуйок» я чувствую себя, будто в кругу семьи.

Тина Кароль и Юрий Горбунов / пресс-служба канала 1+1

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Какую именно роль исполняет Тина Кароль, станет известно позже. А пока Юрий Горбунов интригует новыми сюжетными поворотами и любовной линией в сериале:

Во втором сезоне вуйки возвращаются из столицы в родную деревню, где, благодаря их гуцульской настойчивости и стремлению к справедливости, наконец проложили дорогу. А за ней – один иностранный инвестор построил отель. Жители Великих Вуйок мечтают, что вот-вот забудут о безработице, а село вообще станет престижным курортом. И с этого момента начинаются новые приключения наших героев. Мой персонаж Иван и его избранница Галина (Надежда Мейхер) теперь создают свою семью в Великих Вуйках. Жительница столицы привыкает к условиям в селе и не оставляет попыток изменить Ивана. А какой будет судьба отношений влюбленных, смотрите уже после премьеры.

Съемки сериала "Великі вуйки" / пресс-служба канала 1+1

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Шоумен, ведущий проекта «Танці з зірками» на «1+1» и актер Юрий Горбунов в сериале «Великі Вуйки» объединяет два амплуа – роль Ивана Петрука и обязанности креативного продюсера. Юрий Горбунов говорит, что контролировать на съемочной площадке несколько различных процессов он уже привык, а именно в работе над этим комедийным проектом преодолевать вызовы помогает надежная команда – креативная группа сериала.

Съемки сериала "Великі вуйки" / пресс-служба канала 1+1

Напомним,

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