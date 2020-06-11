Тина Кароль стала актрисой украинского сериала
На днях начались съемки второго сезона комедийного сериала Великі Вуйки о жизни и приключениях гуцулов Ивана Петрука, Василия Микитюка, Штефка и Боди.
Одной из актрис второго сезона «Великих Вуйок» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль. На первых фото со съемочной площадки артистка предстает в женственных и соблазнительных образах.
Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением, – делится впечатлениями от участия в комедийном проекте Тина Кароль. – Мы с Юрой Горбуновым выросли в Ивано-Франковской области и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке «Великих Вуйок» я чувствую себя, будто в кругу семьи.
Во втором сезоне вуйки возвращаются из столицы в родную деревню, где, благодаря их гуцульской настойчивости и стремлению к справедливости, наконец проложили дорогу. А за ней – один иностранный инвестор построил отель. Жители Великих Вуйок мечтают, что вот-вот забудут о безработице, а село вообще станет престижным курортом. И с этого момента начинаются новые приключения наших героев. Мой персонаж Иван и его избранница Галина (Надежда Мейхер) теперь создают свою семью в Великих Вуйках. Жительница столицы привыкает к условиям в селе и не оставляет попыток изменить Ивана. А какой будет судьба отношений влюбленных, смотрите уже после премьеры.
Напомним,