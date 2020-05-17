Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали любимые места в Киеве: семейная прогулка

Звездное семейство устроило весеннюю прогулку по любимым местам города.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов во время карантина исследовали окрестности Киева, наслаждаясь красивой природой, а с послаблением режима самоизоляции решили выбраться и в центр города. Знаменитости прогулялись Мариинским парком и посетили Владимирскую горку.

Катя выбрала для семейной вылазки белую футболку и легкую красную курточку. Волосы она собрала в низкий хвост, а также дополнила лук темными солнцезащитными очками.

Виїзд в місто тепер можна вважати мандрівкою. Квітучі каштани, яскрава зелень, неймовірний Дніпро. Люблю Київ,

‒ написала телеведущая.

Телеведущая Катя Осадчая / социальная сеть Instagram

В Instagram-stories Осадчая показала милый снимок Горбунова с сыном, которые вместе идут по дорожке. Образы в папы и сына очень похожие: белые кроссовки, темные джинсы и черные курточки.

Шоумен Юрий Горунов с сыном Иваном / социальная сеть Instagram

Юрий также опубликовал трогательный совместный кадр с супругой на фоне Украинского дома. Пара прижимается друг к другу и улыбается на камеру.

Скучили за містом, за його шумом! Людей не багато, все цвіте, особливо каштани! Київ ‒ти чудовий,

‒ отметил шоумен.

Напомним,