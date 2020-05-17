Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали любимые места в Киеве: семейная прогулка
Звездное семейство устроило весеннюю прогулку по любимым местам города.
Катя выбрала для семейной вылазки белую футболку и легкую красную курточку. Волосы она собрала в низкий хвост, а также дополнила лук темными солнцезащитными очками.
Виїзд в місто тепер можна вважати мандрівкою. Квітучі каштани, яскрава зелень, неймовірний Дніпро. Люблю Київ,‒ написала телеведущая.
В Instagram-stories Осадчая показала милый снимок Горбунова с сыном, которые вместе идут по дорожке. Образы в папы и сына очень похожие: белые кроссовки, темные джинсы и черные курточки.
Скучили за містом, за його шумом! Людей не багато, все цвіте, особливо каштани! Київ ‒ти чудовий,‒ отметил шоумен.
Напомним,
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