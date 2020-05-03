Катя Осадчая с мужем и сыном устроили мини-отдых на природе: чем не Тоскана?

3 мая 2020 16:00 Катерина Даниленко
Катя Осадчая с мужем и сыном устроили мини-отдых на природе: чем не Тоскана?
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

Телеведущие решили разнообразить свой карантин.

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Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов впервые за длительное время решили покинуть свой загородный дом и вырваться на природу к Днепру. На снимках в Instagram знаменитости показали красоту украинских пейзажей.

Так, артисты вместе с 3-летним сыном Иваном посетили Витачов, село в Обуховском районе Киевской области.

Чим не Тоскана? Виїхали на годинку побачити красу неподалік. В нас неймовірна країна. Після карантину будемо опановувати внутрішній туризм. Радьте місця,
‒ написала Осадчая в своем микроблоге.

Катя Осадчая с сыном Иваном / социальная сеть Instagram

Со своей стороны, Юрий опубликовал селфи с женой и отметил, что восхищается украинской природой.

Подалі від людей ‒ поближче до природи! Україна чудова і надзвичайно красива! І це не далеко від Києва. Витачів,
‒ отметил Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / социальная сеть Instagram

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Многие подписчики посоветовали посетить свои любимые места в Украине, но нашлись и те, кто пристыдил звезд за то, что они нарушают самоизоляцию: «Ржищев, церковь на воде», «Бакота, что в Хмельницкой области», «Любимые Карпаты», «Чернигов», «А как же самоизоляция?», «Подальше от людей? А как же люди на заднем фоне?», «Вы же публичные личности и сами призываете сидеть дома».

Напомним,

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