Катя Осадчая с мужем и сыном устроили мини-отдых на природе: чем не Тоскана?
3 мая 2020 16:00
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram
Телеведущие решили разнообразить свой карантин.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов впервые за длительное время решили покинуть свой загородный дом и вырваться на природу к Днепру. На снимках в Instagram знаменитости показали красоту украинских пейзажей.
Так, артисты вместе с 3-летним сыном Иваном посетили Витачов, село в Обуховском районе Киевской области.
Чим не Тоскана? Виїхали на годинку побачити красу неподалік. В нас неймовірна країна. Після карантину будемо опановувати внутрішній туризм. Радьте місця,‒ написала Осадчая в своем микроблоге.
Катя Осадчая с сыном Иваном / социальная сеть Instagram
Со своей стороны, Юрий опубликовал селфи с женой и отметил, что восхищается украинской природой.
Подалі від людей ‒ поближче до природи! Україна чудова і надзвичайно красива! І це не далеко від Києва. Витачів,‒ отметил Горбунов.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / социальная сеть Instagram
Напомним,