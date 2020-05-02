Влад Яма с супругой проверили, хорошо ли знают друг друга — тест на близость
В выпуске проекта «Невероятная правда о звездах» на СТБ звездная парочка – Влад и Лилиана Яма – прошли проверку на знание друг друга.
Какие черты характера Влада раздражают супругу, кто главный в их семье и почему пара не показывает своего сына Леона? Это и многое другое – в материале!
Звездная пара ответила на 15 вопросов друг о друге, а также рассекретила подробности личной жизни.
Ревнует ли вас Влад?
Лилиана: Мне кажется, что да. Но он старается это не показывать.
Влад: Если мне что-то не понравилось, как на нее кто-то посмотрел, я стараюсь об этом поговорить.
На что в женщинах Влад, прежде всего, обращает внимание?
Лилиана: Грацию, женственность, пластичность.
Влад: Хочется сказать, что на глаза, конечно. По крайней мере, с Лилианой было именно так.
Что Влад хочет себе купить?
Лилиана: Возможно, заменить авто.
Влад: Иногда засматриваюсь на новинки авто.
Если Лилиана нарушит диету, что первое она съест?
Влад: Она захочет, наверное, десерт.
Лилиана: Конфеты, тортики – это все мое.
Любимый цвет купальника Лилианы?
Влад: Пусть будет салатовый.
Лилиана: Какой-то нюдовый, цвет загара, чтобы он практически сливался с телом.
Что Лилиану больше всего привлекает в мужчинах?
Влад: Я надеюсь, что последние шесть лет ее ничего не привлекает в мужчинах.
Лилиана: Чувство юмора и, конечно, желание завоевать женщину.
Во сне вы назвали имя другого мужчины, какой будет реакция Влада?
Лилиана: Он так крепко спит, что, наверное, даже не услышал бы.
Влад: Мне бы это не понравилось очень. Наверное, каждую ночь стал бы прислушиваться (улыбается).
Какие черты характера Влада вас раздражают?
Лилиана: Классика жанра – носки, которые можно найти на полу.
Влад: Не только носки, но и любая одежда – джинсы, обувь, верхняя одежда. Люблю снимать все с себя и бросать куда-то вдаль. Меня это расслабляет.
В каком возрасте Леон сделал первый шаг?
Лилиана: Ему был почти год.
Влад: Год.
Влад: Мы даже когда выставляем наши фотографии с Лилианой, какие-то красивые с отдыха, с пальмами и океаном, все равно находятся люди, которые пишут странные неприятные вещи. У нас все настолько классно, что если еще показать малого… то нас заклюют (улыбается).
Кто главный в семье?
Лилиана: Мужчина.
Влад: Хочется считать, что я.
У кого из вас больше одежды и обуви?
Влад: Наверное, у меня.
Лилиана: Одежды, наверное, у меня больше, а обуви – у Влада.
Лилиана ждала предложения или время от времени намекала, что пора жениться?
Влад: Периодически намекала, конечно. Но в тот момент мне казалось, что может уже и не ждет.
Лилиана: Нет, я никогда не намекала.
Есть ли у Влада заначка?
Лилиана: Я даже и не думала об этом. Хороший вопрос.
Влад: Нет. А зачем она вообще нужна? Мы всегда вместе решаем, на что тратить.
Достаточно ли часто Влад делает комплименты жене?
Влад: Учитывая, что в последний раз я делал комплимент сегодня, надеюсь, что достаточно.
Лилиана: Как и для любой женщины, наверное, мало.
Смотрите проект «Неймовірна правда про зірок» / Невероятная правда о звездах каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.