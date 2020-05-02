Влад Яма с супругой проверили, хорошо ли знают друг друга — тест на близость

Влад Яма с супругой проверили, хорошо ли знают друг друга

В выпуске проекта «Невероятная правда о звездах» на СТБ звездная парочка – Влад и Лилиана Яма – прошли проверку на знание друг друга.

Какие черты характера Влада раздражают супругу, кто главный в их семье и почему пара не показывает своего сына Леона? Это и многое другое – в материале!

Звездная пара ответила на 15 вопросов друг о друге, а также рассекретила подробности личной жизни.

Ревнует ли вас Влад?

Лилиана: Мне кажется, что да. Но он старается это не показывать.

Влад: Если мне что-то не понравилось, как на нее кто-то посмотрел, я стараюсь об этом поговорить.

На что в женщинах Влад, прежде всего, обращает внимание?

Лилиана: Грацию, женственность, пластичность.

Влад: Хочется сказать, что на глаза, конечно. По крайней мере, с Лилианой было именно так.

Что Влад хочет себе купить?

Лилиана: Возможно, заменить авто.

Влад: Иногда засматриваюсь на новинки авто.

Если Лилиана нарушит диету, что первое она съест?

Влад: Она захочет, наверное, десерт.

Лилиана: Конфеты, тортики – это все мое.

Любимый цвет купальника Лилианы?

Влад: Пусть будет салатовый.

Лилиана: Какой-то нюдовый, цвет загара, чтобы он практически сливался с телом.

Что Лилиану больше всего привлекает в мужчинах?

Влад: Я надеюсь, что последние шесть лет ее ничего не привлекает в мужчинах.

Лилиана: Чувство юмора и, конечно, желание завоевать женщину.

Во сне вы назвали имя другого мужчины, какой будет реакция Влада?

Лилиана: Он так крепко спит, что, наверное, даже не услышал бы.

Влад: Мне бы это не понравилось очень. Наверное, каждую ночь стал бы прислушиваться (улыбается).

Какие черты характера Влада вас раздражают?

Лилиана: Классика жанра – носки, которые можно найти на полу.

Влад: Не только носки, но и любая одежда – джинсы, обувь, верхняя одежда. Люблю снимать все с себя и бросать куда-то вдаль. Меня это расслабляет.

В каком возрасте Леон сделал первый шаг?

Лилиана: Ему был почти год.

Влад: Год.

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Влад: Мы даже когда выставляем наши фотографии с Лилианой, какие-то красивые с отдыха, с пальмами и океаном, все равно находятся люди, которые пишут странные неприятные вещи. У нас все настолько классно, что если еще показать малого… то нас заклюют (улыбается).

Кто главный в семье?

Лилиана: Мужчина.

Влад: Хочется считать, что я.

У кого из вас больше одежды и обуви?

Влад: Наверное, у меня.

Лилиана: Одежды, наверное, у меня больше, а обуви – у Влада.

Лилиана ждала предложения или время от времени намекала, что пора жениться?

Влад: Периодически намекала, конечно. Но в тот момент мне казалось, что может уже и не ждет.

Лилиана: Нет, я никогда не намекала.

Есть ли у Влада заначка?

Лилиана: Я даже и не думала об этом. Хороший вопрос.

Влад: Нет. А зачем она вообще нужна? Мы всегда вместе решаем, на что тратить.

Достаточно ли часто Влад делает комплименты жене?

Влад: Учитывая, что в последний раз я делал комплимент сегодня, надеюсь, что достаточно.

Лилиана: Как и для любой женщины, наверное, мало.

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