Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

2 мая 2020 09:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

2 мая в 9:30 на телеканале СТБ вышел 9 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

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Смотрите в 7 выпуске шоу Невероятная правда о звездах:

Звездные жертвы семейного насилия

В проекте Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 9 от 02.05.2020 зрители смогут снова попасть за кулисы звездной жизни украинских и мировых селебритиз, чтобы узнать интересные сенсации о них. В 9 выпуске Невероятной правды о звездах Григорий Решетник и Надежда Матвеева расскажут пикантные секреты отношений Никиты Добрынина и Даши Квитковой, а также ошеломят правдой о разводе Джулии Робертс. Включайте скорее, чтобы не пропустить самые интересные интриги, скандалы и признания!

Семейное насилие в звездном мире

Видимо не осталось человека, который бы не слышал о грандиозном скандале с Региной Тодоренко. Во время одного из интервью известная телеведущая и певица некорректно высказалась о женщинах, страдающих от домашнего насилия, мол, они сами виноваты в таком жестоком отношении к себе. Громкие высказывания не остались незамеченными, и Регина очень быстро поплатилась за свои слова.

В звездной жизни также не обходится без домашней жестокости и насилия. В шоу Невероятная правда о звездах 2020 вы узнаете, кто и за что бил знаменитостей и как им удалось вырваться из токсичных отношений.

Идеальные отношения Никиты Добрынина и Даши Квитковой – миф или реальность?

Журналистам 9 выпуска Невероятной правды о звездах удалось пообщаться со звездной парой, отношения которой зародились на самом романтическом проекте Холостяк. За общением Никиты и Даши наблюдала вся страна. В реалити-проекте у Даши было много конкуренток, но девушке удалось их обойти и завоевать сердце завидного жениха. Когда состоится звездная свадьба? Как карантин повлиял на их отношения? Хорошо ли Даша и Никита знают друг друга?

9 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 02.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,

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