Невероятная правда о звездах: тест на близость Никиты Добрынина и Даши Квитковой и история успеха Надежды Матвеевой

1 мая 2020 10:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: тест на близость Никиты Добрынина и Даши Квитковой и история успеха Надежды Матвеевой
Невероятная правда о звездах: тест на близость Никиты Добрынина и Даши Квитковой и история успеха Надежды Матвеевой

2 и 3 мая, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новые выпуски проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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 Ведущие,Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые актуальные и интересные новости о жизни голливудских и украинских звезд!

Какие ритуалы перед выходом на сцену для украинских артистов являются обязательными? В какие суеверия селебрити безоговорочно верят и почему? Главный герой 9 сезона романтического реалити «Холостяк» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова пройдут тест на близость – ответят на вопросы друг о друге и раскроют сокровенные секреты личной жизни!

История Надежды Матвеевой – как Надя из маленького городка стала знаменитостью и настоящей подругой не только селебрити, но и каждой украинской хозяюшки? Маменькины сынки – кого из звезд можно назвать именно так и как это повлияло на их жизни? Смотрите это и многое другое в субботу и воскресенье, в 9:30 на СТБ! 

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СТБ Надежда Матвеева Григорий Решетник Невероятная правда о звездах

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