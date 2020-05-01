Невероятная правда о звездах: тест на близость Никиты Добрынина и Даши Квитковой и история успеха Надежды Матвеевой

2 и 3 мая, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новые выпуски проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

Какие ритуалы перед выходом на сцену для украинских артистов являются обязательными? В какие суеверия селебрити безоговорочно верят и почему? Главный герой 9 сезона романтического реалити «Холостяк» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова пройдут тест на близость – ответят на вопросы друг о друге и раскроют сокровенные секреты личной жизни!

История Надежды Матвеевой – как Надя из маленького городка стала знаменитостью и настоящей подругой не только селебрити, но и каждой украинской хозяюшки? Маменькины сынки – кого из звезд можно назвать именно так и как это повлияло на их жизни? Смотрите это и многое другое в субботу и воскресенье, в 9:30 на СТБ!