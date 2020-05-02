Вика из НеАнгелов показала выдающиеся формы на кухонном столе ‒ видео

2 мая 2020 14:00 Катерина Даниленко
Вика из НеАнгелов показала выдающиеся формы на кухонном столе ‒ видео
Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха
социальная сеть Instagram

Знаменитость вспомнила одну из жарких фотосессий.

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Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха карантинные будни проводит в родном Харькове. Девушка отправилась туда на пару дней к родным, но из-за пандемии проводит там уже второй месяц.

Скучать ей не приходится. Она наслаждается спокойной атмосферой, родными людьми и природой. Единственное, чего ей не хватает, так это культурных событий и любимой работы. В связи с этим Вика решила вспомнить одну из ярких фотосессий и опубликовала небольшой ролик со съемок.

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В соблазнительном образе и в резиновых перчатках певица позировала на кухонном столе, изгибаясь под музыку. Облачилась звезда в мини-платье на бретельках с пикантным декольте, которое слегка обнажает ее грудь. А дополнили лук бирюзовые лодочки на шпильке и объемные локоны, собранные на одну сторону.

Включаем фантазию, чтобы немного отвлечься. Берем волю в кулак с тряпкой и начинаем наводить чистоту,
– призывает подписчиков исполнительница.

Напомним,

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