Как сложились судьбы главных героев сериала Татьянин день: 13 лет спустя

13 лет назад на телеэкраны вышла первая серия мелодраматического сериала «Татьянин день».

Ежедневно миллионы зрителей следили за судьбой любимых героев, задаваясь одним лишь вопросом, с какой из Татьян главный герой свяжет свою жизнь. Как же сложилась личная жизнь звезд после громкого успеха сериала, далее в материале.

Наталья Рудова

Стервозная и властная Татьяна Баринова вызывала у зрителя только негативные эмоции. Как признавалась актриса, нередко в реальной жизни к ней подходили люди и просили отпустить главного героя к сопернице, а также не быть такой жестокой. Отрицательная первая роль в большом кино для Натальи стала очень значимой. После громкого дебюта Рудова снялась в более 50 кинокартинах. Последние из ее работ в кино: «Счастья! Здоровья!», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Без памяти».

Актриса Наталья Рудова / социальная сеть Instagram

Сегодня девушка больше популярна не на телеэкранах, а в социальных сетях. Знаменитость часто радует поклонников откровенными снимками в купальниках и даже без них. Что касается личной жизни, то 36-летняя блондинка до сих пор одинока, хотя ей время от времени приписывают новые романы. Детей у актрисы еще нет.

Анна Снаткина

Фильмография актрисы за прошедшие годы увеличилась раз в пять: к роли Татьяны Разбежкиной из сериала «Татьянин день» добавились героини из военных, исторических и детективных историй. Среди последних работ в кино «Отчаянные», «Обратный билет», «Галка и Гамаюн», «Коп», также знаменитость играет в Московском Губернском театре. Но главная роль Снаткиной ‒ жена и мама.

Актриса Анна Снаткина / социальная сеть Instagram

В 2012 году Анна вышла замуж за шоумена Виктора Васильева, а спустя год родила дочку Веронику. 7-летняя девочка профессионально занимается бальными танцами и занимает первые места на соревнованиях. Супруг Анны неоднократно заявлял, что мечтает о втором ребенке.

Кирилл Сафонов

Главная причина раздора лучших подруг в сериале ‒ успешный красавец Сергей Никифоров, роль которого исполнил Кирилл Сафонов. После нашумевшего сериала карьера актера сложилась замечательно: за его плечами множество разноплановых ролей в театре и в кино.

Актер Кирилл Сафонов / социальная сеть Instagram

В личной жизни мужчины также дела обстоят как нельзя лучше ‒ Кирилл счастлив во втором браке с экс-солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. В марте прошлого года пара обзавелась первенцем, которого назвали в честь дедушки актера Леоном.

Кроме того, у Сафонова есть 25-летняя дочь Анастасия от первого брака. В ноябре 2017 артист выдал ее замуж. Церемония состоялась в Америке, где Анастасия и ее избранник проживают многие годы.

Актер Кирилл Сафонов с дочерью Анастасией / социальная сеть Instagram

Ульяна Ворожейкина

Милая и харизматичная девочка Надюша ‒ дочь главной героини Тани Разбежкиной, которая влюбила в себя миллионы зрителей. На момент съемок Ульяне было 8 лет. После дебюта в кино, девочка твердо решила связать свою жизнь с актерской профессией. Сейчас 20-летняя Ульяна регулярно посещает кастинги и надеется, что самые яркие роли у нее еще впереди.

Актриса Ульяна Ворожейкина / социальная сеть Instagram

В своем Instagram красотка часто вспоминает период съемок сериала «Татьянин день», рассказывает, что запомнилось больше всего, и с какими актерами подружилась в тот знаменательный период. Девушка посещает спектакли своих старших коллег и публикует с ними фото.

Артем Артемьев

А вот актер, сыгравший не самого позитивного персонажа Игоря Гансалеса, совсем пропал из поля зрения поклонников. После сериала «Татьянин день» Артемьев еще какое-то время играл в театре, а после исчез из публичной жизни. Мужчина изменил и свой привычный образ с короткой стрижкой на удлиненную кудрявую прическу с усами и бородой. Возможно, такое перевоплощение связано с тем, что Артем работает над созданием собственного музыкального альбома.

Актер Артем Артемьев / социальная сеть Instagram

В свои 46 актер счастлив в браке и воспитывает 13-летнюю дочь Николь. А два года назад любимая подарила ему еще и сына.

Напомним,