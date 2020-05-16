Как сложились судьбы главных героев сериала Татьянин день: 13 лет спустя
13 лет назад на телеэкраны вышла первая серия мелодраматического сериала «Татьянин день».
Наталья Рудова
Стервозная и властная Татьяна Баринова вызывала у зрителя только негативные эмоции. Как признавалась актриса, нередко в реальной жизни к ней подходили люди и просили отпустить главного героя к сопернице, а также не быть такой жестокой. Отрицательная первая роль в большом кино для Натальи стала очень значимой. После громкого дебюта Рудова снялась в более 50 кинокартинах. Последние из ее работ в кино: «Счастья! Здоровья!», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Без памяти».
Сегодня девушка больше популярна не на телеэкранах, а в социальных сетях. Знаменитость часто радует поклонников откровенными снимками в купальниках и даже без них. Что касается личной жизни, то 36-летняя блондинка до сих пор одинока, хотя ей время от времени приписывают новые романы. Детей у актрисы еще нет.
Анна Снаткина
Фильмография актрисы за прошедшие годы увеличилась раз в пять: к роли Татьяны Разбежкиной из сериала «Татьянин день» добавились героини из военных, исторических и детективных историй. Среди последних работ в кино «Отчаянные», «Обратный билет», «Галка и Гамаюн», «Коп», также знаменитость играет в Московском Губернском театре. Но главная роль Снаткиной ‒ жена и мама.
В 2012 году Анна вышла замуж за шоумена Виктора Васильева, а спустя год родила дочку Веронику. 7-летняя девочка профессионально занимается бальными танцами и занимает первые места на соревнованиях. Супруг Анны неоднократно заявлял, что мечтает о втором ребенке.
Кирилл Сафонов
Главная причина раздора лучших подруг в сериале ‒ успешный красавец Сергей Никифоров, роль которого исполнил Кирилл Сафонов. После нашумевшего сериала карьера актера сложилась замечательно: за его плечами множество разноплановых ролей в театре и в кино.
В личной жизни мужчины также дела обстоят как нельзя лучше ‒ Кирилл счастлив во втором браке с экс-солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. В марте прошлого года пара обзавелась первенцем, которого назвали в честь дедушки актера Леоном.
Кроме того, у Сафонова есть 25-летняя дочь Анастасия от первого брака. В ноябре 2017 артист выдал ее замуж. Церемония состоялась в Америке, где Анастасия и ее избранник проживают многие годы.
Ульяна Ворожейкина
Милая и харизматичная девочка Надюша ‒ дочь главной героини Тани Разбежкиной, которая влюбила в себя миллионы зрителей. На момент съемок Ульяне было 8 лет. После дебюта в кино, девочка твердо решила связать свою жизнь с актерской профессией. Сейчас 20-летняя Ульяна регулярно посещает кастинги и надеется, что самые яркие роли у нее еще впереди.
В своем Instagram красотка часто вспоминает период съемок сериала «Татьянин день», рассказывает, что запомнилось больше всего, и с какими актерами подружилась в тот знаменательный период. Девушка посещает спектакли своих старших коллег и публикует с ними фото.
Артем Артемьев
В свои 46 актер счастлив в браке и воспитывает 13-летнюю дочь Николь. А два года назад любимая подарила ему еще и сына.
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