Старшая дочь Оли Поляковой показала фигуру в купальнике ‒ фото

16 мая 2020 11:00 Катерина Даниленко
Старшая дочь Оли Поляковой показала фигуру в купальнике ‒ фото
Старшая дочь Оли Поляковой Маша
социальная сеть Instagram

Девушка соблазнительно позировала в бассейне.

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Старшая дочь Оли Поляковой Маша, как и все подростки, активно ведет свои соцсети. Более того, ее звездная мама признавалась, что дочь даже зарабатывает в Instagram, рекламируя разные бренды. Также Полякова-младшая регулярно радует поклонников своими новыми снимками и подробностями личной жизни.

В этот раз 15-летняя девушка решила продемонстрировать свою фигуру в бассейне. Маша облачилась в красный сдельный купальник, идеально подчеркивающий зону декольте. Снимки были сделаны поздним вечером, что придало им некой загадочности.

Как бы вы подписали эту фотку?
‒ поинтересовалась школьница у своих подписчиков.

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Пост Маши тут же собрал множество комментариев: «Вся в маму», «Ночная львица», «Лучшая», «Волшебный вечер», «Релакс», «Афродита», «Вечер с Машей».

Напомним,

Старшая дочь Оли Поляковой Маша / социальная сеть Instagram

Старшая дочь Оли Поляковой Маша / социальная сеть Instagram
 

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