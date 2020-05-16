Старшая дочь Оли Поляковой показала фигуру в купальнике ‒ фото
Девушка соблазнительно позировала в бассейне.
В этот раз 15-летняя девушка решила продемонстрировать свою фигуру в бассейне. Маша облачилась в красный сдельный купальник, идеально подчеркивающий зону декольте. Снимки были сделаны поздним вечером, что придало им некой загадочности.
Как бы вы подписали эту фотку?‒ поинтересовалась школьница у своих подписчиков.
Напомним,
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