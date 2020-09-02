Эктор Хименес-Браво рассказал школьную историю: довел девочку до слез
Известный телеведущий Эктор Хименес-Браво признался, почему огорчил свою партнершу.
Во время съемок шоу «Дети против звезд» (Новый канал) шеф-повар, телеведущий Эктор Хименес-Браво рассказал о случае, который произошел с ним перед выходом на сцену.
В семь лет я уже танцевал в школьном коллективе, – говорит Эктор. – Не помню, на какой праздник, но мы должны были выступать на сцене перед всеми классами. Долго готовились и репетировали.
За кулисами со мной стояла девочка, – рассказывает Эктор. – Она была моей партнершей. Представляете, перед тем, как выйти на сцену, я наступил на ее платье. Конечно, случайно. Поэтому и сразу извинился.
Но больше всех испугалась учительница, – рассказывает Эктор. – Она была растерялась и не знала, как решить эту ситуацию. Признаюсь, я очень переживал из-за этого случая. А сейчас для меня это просто смешная история (улыбается).
В осеннем сезоне программы «Дети против звезд» Эктор Хименес-Браво продемонстрирует, как он готовит самое любимое блюдо детей. В поединке с ним сойдется талантливый ребенок, который тоже кое-что смыслит в кулинарии. Кто победит? Узнаете совсем скоро на Новом канале.
Напомним,