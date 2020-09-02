Эктор Хименес-Браво рассказал школьную историю: довел девочку до слез

Известный телеведущий Эктор Хименес-Браво признался, почему огорчил свою партнершу.

В начале осени самое время вспомнить о школьной жизни . Уверены, что у каждого есть смешные и курьезные истории. А еще можно похвастаться успехами и рассказать о любимых предметах. Или поделиться первыми переживаниями и разочарованиями.

Во время съемок шоу «Дети против звезд» (Новый канал) шеф-повар, телеведущий Эктор Хименес-Браво рассказал о случае, который произошел с ним перед выходом на сцену.

В семь лет я уже танцевал в школьном коллективе, – говорит Эктор. – Не помню, на какой праздник, но мы должны были выступать на сцене перед всеми классами. Долго готовились и репетировали.

Ведущий и кулинар Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

По словам телеведущего, в день выступления он очень переживал. Ведь в зале было много людей.

За кулисами со мной стояла девочка, – рассказывает Эктор. – Она была моей партнершей. Представляете, перед тем, как выйти на сцену, я наступил на ее платье. Конечно, случайно. Поэтому и сразу извинился.

Ведущий и кулинар Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Ведущий говорит, что девочка расстроилась и расплакалась. Однако с ней и ее платьем все было в порядке.

Но больше всех испугалась учительница, – рассказывает Эктор. – Она была растерялась и не знала, как решить эту ситуацию. Признаюсь, я очень переживал из-за этого случая. А сейчас для меня это просто смешная история (улыбается).

В осеннем сезоне программы «Дети против звезд» Эктор Хименес-Браво продемонстрирует, как он готовит самое любимое блюдо детей. В поединке с ним сойдется талантливый ребенок, который тоже кое-что смыслит в кулинарии. Кто победит? Узнаете совсем скоро на Новом канале.

Напомним,