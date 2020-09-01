Хайди Клум снялась абсолютно голой: без стеснения
Супермодель Хайди Клум не перестает удивлять.
Клум приняла участие в довольно откровенной фотосессии. Перед объективом своего нынешнего мужа, звезда смело позировала абсолютно обнаженной.
На своей странице в Инстаграм Хайди опубликовала один из снимков. На нем она позирует лицом к камере, демонстрируя женственность в том виде, в котором она есть.
Подписала супермодель публикацию только одним словом – «Mondaze», которое означает одурманенное состояние, характерное для утра понедельника.
Напомним,