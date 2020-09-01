Хайди Клум снялась абсолютно голой: без стеснения

Супермодель Хайди Клум не перестает удивлять.

Буквально недавно публика обсуждала скандал Хайди Клум с бывшим мужем Силом, теперь же сама супермодель удивила всех неожиданным фото.

Клум приняла участие в довольно откровенной фотосессии. Перед объективом своего нынешнего мужа, звезда смело позировала абсолютно обнаженной.

На своей странице в Инстаграм Хайди опубликовала один из снимков. На нем она позирует лицом к камере, демонстрируя женственность в том виде, в котором она есть.

Супермодель Хайди Клум / instagram.com/heidiklum

Тело Клум без белья и одежды едва прикрыл прозрачный тюль. При этом звезда не стала прятать свои интимные зоны. В кадре она засветила соски.

Подписала супермодель публикацию только одним словом – «Mondaze», которое означает одурманенное состояние, характерное для утра понедельника.

Напомним,