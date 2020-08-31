Наталья Могилевская о самом тяжелом времени в своей жизни: Я прошла через крайний уровень разочарования
31 августа на телеканале 1+1 в 9:25 состоялась премьера третьего сезона проекта Життя Відомих Людей.
Новая ведущая проекта рассказала ведущим утреннего шоу Нелли Шовкопляс и Егору Гордееву, что для нее лично означает «ЖВЛ»:
Это эксклюзивы и невероятные истории, которые меня лично вдохновляют. Какого бы статуса и уровня не были звезды, они переживают такие же эмоции, как и каждый из нас. Когда мы готовимся к эфирам, я просматриваю каждый сюжет и глубоко переживаю историю каждого героя.
Я вообще перестала быть счастливой, когда стала популярной. Просто ждала, когда жизнь закончится, когда этот ад закончится,– откровенничает певица.
Наталья признается, что во время карантина в ней произошла переоценка ценностей, и «карантинная весна» стала первой, которой певица насладилась в полной мере:
Я стала мягче, более внимательной к другим.
Артистка с грустью вспоминает тяжелый период, когда не стало ее самого дорогого человека - мамы:
Я прошла через крайний уровень разочарования, прежде всего в себе и собственных целях, ведь деньги и популярность мне не принесли счастья. Я прошла через профессиональную деформацию, но поняла, что должна стать другим человеком.
Сейчас Наталья не говорит о личном, но признается, что ее сердце занято.
Напомним,