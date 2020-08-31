Наталья Могилевская о самом тяжелом времени в своей жизни: Я прошла через крайний уровень разочарования

31 августа на телеканале 1+1 в 9:25 состоялась премьера третьего сезона проекта Життя Відомих Людей.

Накануне премьеры в студию «Сніданку з 1+1» пришла новая пара ведущих - певица, участница "Женского Квартала" Вера Кекелия , и актер Богдан Юсипчук, который уже вел предыдущие сезоны.

Новая ведущая проекта рассказала ведущим утреннего шоу Нелли Шовкопляс и Егору Гордееву, что для нее лично означает «ЖВЛ»:

Это эксклюзивы и невероятные истории, которые меня лично вдохновляют. Какого бы статуса и уровня не были звезды, они переживают такие же эмоции, как и каждый из нас. Когда мы готовимся к эфирам, я просматриваю каждый сюжет и глубоко переживаю историю каждого героя.

Вера Кекелия и Богдан Юсипчук / пресс-служба

Ведущие рассказали, что для первого эпизода «ЖВЛ» подготовил эксклюзивное интервью певицы Натальи Могилевской, в котором она призналась, какие трудные периоды переживала на пике своей популярности.

Я вообще перестала быть счастливой, когда стала популярной. Просто ждала, когда жизнь закончится, когда этот ад закончится,

– откровенничает певица.

Наталья признается, что во время карантина в ней произошла переоценка ценностей, и «карантинная весна» стала первой, которой певица насладилась в полной мере:

Я стала мягче, более внимательной к другим.

Певица Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка с грустью вспоминает тяжелый период, когда не стало ее самого дорогого человека - мамы:

Я прошла через крайний уровень разочарования, прежде всего в себе и собственных целях, ведь деньги и популярность мне не принесли счастья. Я прошла через профессиональную деформацию, но поняла, что должна стать другим человеком.

Отвечая на вопрос журналистки «ЖВЛ» Марины Синеокой, что заставило Наталью выйти из этого состояния, певица рассказала, что это понимание: почти на протяжении года она не чувствовала ничего, кроме агрессии. Тогда Наталья вспомнила, какой была в детстве, и готова была даже отказаться от карьеры, чтобы вернуть себе радость жизни. Именно тогда певица решила податься в Индию, где и начала свою трансформацию, ища покоя и гармонии.

Сейчас Наталья не говорит о личном, но признается, что ее сердце занято.

Напомним,