Танці з зірками-2020: возвращение Надежды Мейхер и танец во дворе от Ольги Фреймут

30 августа на телеканале «1+1» состоялась долгожданная премьера нового сезона «Танців з зірками».

Традиционно на паркете «Танців з зірками» встречал пары несменный ведущий шоу Юрий Горбунов, а в голден руме с участниками общалась Тина Кароль. В первом эфире на звездном балконе встречала участников после выступлений победительница первого обновленного сезона проекта - Наталья Могилевская.

Взрывной сезон начался с зажигательного ча-ча-ча под хит «Make-Up» группы The HARDKISS в исполнении молодой мамы и рок-дивы Юлии Саниной и ее партнера Дмитрия Жука. Перед выступлением Юлия призналась, что пришла на шоу, чтобы воплотить свою мечту танцевать, и надеется с помощью проекта раскрыть в себе сексуальность.

Юлия Санина и Дмитрий Жук / пресс-служба канала 1+1

Зажигательная сальса с Юрием Гуричем продемонстрировала всей стране, что Alyona Alyona может быть очень женственной и сексуальной. Влад Яма отметил, что пара действительно кайфовала на паркете, а вот Екатерина Кухар не слишком высоко оценила номер.

Настоящим открытием эфира стала актриса, экс-участница группы «Виа Гра» Надежда Мейхер, которая вместе с Кириллом Васюком исполнила румбу под хит «Сто шагов назад». Певица уже принимала участие в танцевальном проекте 2006 года, но как сама признается - не дотанцевала тогда.

Надежда Мейхер с Кириллом Васюком / пресс-служба канала 1+1

Певица, бывшая участница группы «Виа Гра» и молодая мама Санта Димопулос вместе с Максом Леоновым покорила самбу. Пара получила две десятки, став лидерами в турнирной таблице в этот вечер.

К сожалению, в этот вечер не всем парам удалось выйти на паркет. Так, Оля Фреймут и ее партнер Илья Падзина заболели COVID-19 и остались на изоляции. Они вышли в прямой эфир с помощью видеосвязи, а чувственный фоксторот под хит «Скрябина» «Спи собі сама» исполнили прямо на паркете во дворе дома Ольги.

Самая строгая судья шоу Екатерина Кухар высоко оценила выступление пары.

Я аплодирую стоя. Оля, ты такая нежная, такая бледненькая, такая недостижимая, как цветочки эдельвейса, - говорит Фреймут. - Сегодняшние ваши танцы были как пейзажи Ренуара. Они были насыщены палитрой сверхлегких касаний. Спасибо.

Оля Фреймут и ее партнер Илья Падзина / пресс-служба канала 1+1

Ведущий проекта Юрий Горбунов сообщил, что к сожалению другая участница, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая и ее партнер Игорь Гелуненко получили положительные тесты на COVID-19. Пара вышла в прямой эфир с помощью видеосвязи. Актриса призналась, что очень расстроена, ведь выйти на паркет было ее большой мечтой, но пока врачи запретили ей физические нагрузки.

И хотя по правилам проекта, в первом эфире зрительское голосование не происходило и ни одна пара не выбывала, судьи были требовательными в своих оценках. По их результатам, первое место в таблице заняла Санта Димопулос и Макс Леонов.

Санта Димопулос и Максим Леонов / пресс-служба канала 1+1

Смотрите шоу «Танці з зірками» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,