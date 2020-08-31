Танці з зірками-2020: возвращение Надежды Мейхер и танец во дворе от Ольги Фреймут
30 августа на телеканале «1+1» состоялась долгожданная премьера нового сезона «Танців з зірками».
Взрывной сезон начался с зажигательного ча-ча-ча под хит «Make-Up» группы The HARDKISS в исполнении молодой мамы и рок-дивы Юлии Саниной и ее партнера Дмитрия Жука. Перед выступлением Юлия призналась, что пришла на шоу, чтобы воплотить свою мечту танцевать, и надеется с помощью проекта раскрыть в себе сексуальность.
Настоящим открытием эфира стала актриса, экс-участница группы «Виа Гра» Надежда Мейхер, которая вместе с Кириллом Васюком исполнила румбу под хит «Сто шагов назад». Певица уже принимала участие в танцевальном проекте 2006 года, но как сама признается - не дотанцевала тогда.
К сожалению, в этот вечер не всем парам удалось выйти на паркет. Так, Оля Фреймут и ее партнер Илья Падзина заболели COVID-19 и остались на изоляции. Они вышли в прямой эфир с помощью видеосвязи, а чувственный фоксторот под хит «Скрябина» «Спи собі сама» исполнили прямо на паркете во дворе дома Ольги.
Самая строгая судья шоу Екатерина Кухар высоко оценила выступление пары.
Я аплодирую стоя. Оля, ты такая нежная, такая бледненькая, такая недостижимая, как цветочки эдельвейса, - говорит Фреймут. - Сегодняшние ваши танцы были как пейзажи Ренуара. Они были насыщены палитрой сверхлегких касаний. Спасибо.
И хотя по правилам проекта, в первом эфире зрительское голосование не происходило и ни одна пара не выбывала, судьи были требовательными в своих оценках. По их результатам, первое место в таблице заняла Санта Димопулос и Макс Леонов.
Напомним,