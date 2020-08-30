Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

30 августа на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят долгожданную премьеру – четвертый обновленный сезон шоу Танці з зірками.

В 1 выпуске проекта Танці з зірками-2020 на знаменитый паркет вышли 14 звездных пар, которые покоряли сердца зрителей новыми танцевальными композициями. Традиционно первый выпуск шоу вместе с Юрием Горбуновым провела певица Тина Кароль. Именно эта легендарная пара ведущих вела проект 14 лет назад.

А на звездном балконе в первом эфире встречала участников после выступлений легенда шоу, победительница первого обновленного сезона проекта - Наталья Могилевская.

Также в первом прямом эфире телезрителей ждал настоящий сюрприз - на паркет вышли мультиартист MONATIK и певица Вера Брежнева, подарив зрителям яркий хит этого лета «ВЕЧЕРиНОЧКА». А открывал праздничный вечер танца всемирноизвестный балет Light Balance.

Оценивали танцевальное мастерство участников судьи шоу: прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легендарный Григорий Чапкис.

1 выпуск шоу Танці з зірками-2020 смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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