Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

30 августа 2020 01:40 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
пресс-служба канала 1+1

30 августа на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят долгожданную премьеру – четвертый обновленный сезон шоу Танці з зірками.

Читайте такжеМастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
В 1 выпуске проекта Танці з зірками-2020 на знаменитый паркет вышли 14 звездных пар, которые покоряли сердца зрителей новыми танцевальными композициями. Традиционно первый выпуск шоу вместе с Юрием Горбуновым провела певица Тина Кароль. Именно эта легендарная пара ведущих вела проект 14 лет назад.

А на звездном балконе в первом эфире встречала участников после выступлений легенда шоу, победительница первого обновленного сезона проекта - Наталья Могилевская.

Также в первом прямом эфире телезрителей ждал настоящий сюрприз - на паркет вышли мультиартист MONATIK и певица Вера Брежнева, подарив зрителям яркий хит этого лета «ВЕЧЕРиНОЧКА». А открывал праздничный вечер танца всемирноизвестный балет Light Balance.

Оценивали танцевальное мастерство участников судьи шоу: прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легендарный Григорий Чапкис.

1 выпуск шоу Танці з зірками-2020 смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Танці з зірками-2020» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ

Облако тегов

1+1 телешоу Танці з зірками телешоу онлайн телешоу 2020 Танці з зірками-2020

Материалы по теме

Следствие ведут экстрасенсы: почему молодую маму преследует зловещая тень
Анонсы на ТВ

Следствие ведут экстрасенсы: почему молодую маму преследует зловещая тень
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Телешоу

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Від пацанки до панянки-4: беременная участница поехала в роддом
Новости

Від пацанки до панянки-4: беременная участница поехала в роддом
На канале ТЕТ захватывающие мультфильмы каждый день
Анонсы на ТВ

На канале ТЕТ захватывающие мультфильмы каждый день

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK