Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
30 августа на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят долгожданную премьеру – четвертый обновленный сезон шоу Танці з зірками.
А на звездном балконе в первом эфире встречала участников после выступлений легенда шоу, победительница первого обновленного сезона проекта - Наталья Могилевская.
Также в первом прямом эфире телезрителей ждал настоящий сюрприз - на паркет вышли мультиартист MONATIK и певица Вера Брежнева, подарив зрителям яркий хит этого лета «ВЕЧЕРиНОЧКА». А открывал праздничный вечер танца всемирноизвестный балет Light Balance.
Оценивали танцевальное мастерство участников судьи шоу: прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легендарный Григорий Чапкис.
1 выпуск шоу Танці з зірками-2020 смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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