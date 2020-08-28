Танці з зірками 2020: Тарас Цымбалюк — на обложке журнала Телескоп
28 августа 2020 09:47
Танці з зірками 2020: Тарас Цымбалюк — на обложке журнала Телескоп
пресс-служба
27 августа вышел свежий номер журнала Телескоп. На обложке — актер Тарас Цымбалюк.
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