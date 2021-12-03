Победитель "Танців з зірками" Макс Леонов впервые признался об изменах своей будущей жене
Хореограф Максим Леонов - один из самых ярких танцоров проекта «Танці з зірками».
Оказалось, что победитель «Танців з зірками» год изменял своей гражданской жене Юле с партнершей по танцам в студии, где он работал. История эта разворачивалась 5 лет назад.
Тогда Леонов жил вместе с Юлией, которая ни о чем даже не догадывалась. При этом танцор до сих пор не может объяснить, почему он изменял любимой.
У нас была договоренность: они заранее с мамой платят за меня за танцевальные сборы, за уроки, соревнования, поездки, а я потом отрабатываю с детьми. И по мере того, как я отрабатываю, конечно, я просил деньги, чтобы на пожить мне было, - признается Максим.
Юля решила, что надо дать мне возможность прийти в себя и понять, что я на есть на самом деле, - говорит хореограф.
Сейчас Макс и Юля живут вместе. Танцор уже успел сделать любимой предложение. Сейчас пара планирует свою шикарную свадьбу и мечтает о счастливом будущем.
Напомним,