Победитель "Танців з зірками" Макс Леонов впервые признался об изменах своей будущей жене

3 декабря 2021 15:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Победитель
Танцор Макс Леонов
instagram.com/maksleonov_official

Хореограф Максим Леонов - один из самых ярких танцоров проекта «Танці з зірками».

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В 2020 году Максиму Леонову вместе с экс-участницей группы «ВИА Гра» Сантой Димопулос удалось не только покорить внимание зрителей, но и завоевать победу в шоу «Танці з зірками».

Макс Леонов и Санта Димопулос / instagram.com/maksleonov_official
Но сейчас внимание публики привлечено к одному из последних интервью Максима, которое он дал программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

Оказалось, что победитель «Танців з зірками» год изменял своей гражданской жене Юле с партнершей по танцам в студии, где он работал. История эта разворачивалась 5 лет назад.

Тогда Леонов жил вместе с Юлией, которая ни о чем даже не догадывалась. При этом танцор до сих пор не может объяснить, почему он изменял любимой.

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В интервью Макс говорит, что зависел от любовницы финансово. Он брал у нее деньги, чтобы та платила за уроки с педагогами и даже просил просто деньги на свои нужды. 

У нас была договоренность: они заранее с мамой платят за меня за танцевальные сборы, за уроки, соревнования, поездки, а я потом отрабатываю с детьми. И по мере того, как я отрабатываю, конечно, я просил деньги, чтобы на пожить мне было, - признается Максим.

Танцор Макс Леонов / instagram.com/maksleonov_official
О похождениях Леонова Юлия все-таки узнала. Любовница танцора слила ей их совместные фотографии. Но, несмотря на измену бойфренда, девушка его простила.

Юля решила, что надо дать мне возможность прийти в себя и понять, что я на есть на самом деле, - говорит хореограф.

Сейчас Макс и Юля живут вместе. Танцор уже успел сделать любимой предложение. Сейчас пара планирует свою шикарную свадьбу и мечтает о счастливом будущем.

Напомним, 

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