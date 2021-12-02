Бритни Спирс в свой день рождения с любимым выехала из США

2 декабря американская певица Бритни Спирс отметила свой день рождения. Артистке исполнилось 40 лет.

В честь такого радостного события Бритни Спирс решила отправиться в путешествие. Куда именно – исполнительница не рассказала. Однако звезда не стала скрывать, что на отдых полетела не одна, а со своим женихом Сэмом Асгари.

Сэм Асгари и Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

На своей странице в Инстаграм Бритни опубликовала парочку фото и видео с любимым, стоя на борту самолета. Певица отметила, что покидает США впервые за последние 13 лет, и счастлива, что может поехать, куда захочет.

Драгоценная радость сегодня!!! Я и мой жених так радуемся отъезду. Слава богу за возможность уехать из страны! Я счастлива!

Сэм Асгари и Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Отметим, что совсем недавно Бритни Спирс освободилась от опекунства своего отца. 13 лет она не имела возможности праздновать даже свой день рождения, как ей вздумается, точно также, как и не могла путешествовать.

Напомним,