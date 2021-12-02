Машину Ирины Федишин обокрали средь бела дня
С певицей Ириной Федишин снова случилось несчастье.
В этот раз Ирине снова не повезло с машиной. Не так давно она попала в аварию на своем авто, теперь злоумышленники обокрали Porsche певицы.
С элитного автомобиля Федишин сняли передние фары и боковые зеркала. Преступление произошло средь бела дня на парковке возле дома звезды.
Я в шоке, потому что фар и зеркал нет. Вызвали полицию и пытаемся разобраться. Я слышала, что с Porsсhe могут снимать фары, - говорит певица.