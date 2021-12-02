Машину Ирины Федишин обокрали средь бела дня

С певицей Ириной Федишин снова случилось несчастье.

Украинская певица Ирина Федишин поделилась в интервью журналистам программы «Факты» печальной новостью - она стала жертвой кражи.

В этот раз Ирине снова не повезло с машиной. Не так давно она попала в аварию на своем авто, теперь злоумышленники обокрали Porsche певицы.

С элитного автомобиля Федишин сняли передние фары и боковые зеркала. Преступление произошло средь бела дня на парковке возле дома звезды.

Я в шоке, потому что фар и зеркал нет. Вызвали полицию и пытаемся разобраться. Я слышала, что с Porsсhe могут снимать фары, - говорит певица.

Машина Ирины Федишин / кадр из видео

Ущерб звезде нанесен довольно большой. Только за одну фару Ирине придется заплатить не менее 20 тысяч гривен. Не теряет звезда надежды на то, что правоохранительные органы смогут найти воров.

Машина Ирины Федишин / кадр из видео

Напомним,