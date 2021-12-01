Ксения Мишина рассказала, из-за чего рассталась с Александром Эллертом

После финала шоу «Холостячка» отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта напоминает бразильский сериал.

В прошлом году на проекте «Холостячка» Ксении Мишиной удалось найти того мужчину, с которым бы она хотела построить семью. Им оказался юморист Александр Эллерт.

После финала шоу отношениями пары восхищались их многотысячная аудитория в соцсетях, а СМИ не успевали публиковать новости об их совместных путешествиях и романтических поступках.

Ксения Мишина с Александром Эллертом / instagram.com/misha.k.ua

Но где-то полгода назад эта идиллия была нарушена. Звезды практически перестали публиковать в своих блогах совместные фото. В конечном итоге, они даже отписались друг от друга в Инстаграм.

Долгое время Ксения и Александр тянули интригу и не отвечали на вопросы поклонников об их возможном расставании. Первым прервал молчание Эллерт. В своем блоге мужчина все-таки подтвердил разрыв отношений с Ксенией.

Теперь же молчание прервала и Мишина. В YouTube-проекте Алексея Дурнева точной причины расставания она не назвала, но говорила о токсичности и абьюзе в этом романе.

Актриса Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Алексей также поинтересовался у Ксении, может Александр ли что-то сделать, чтобы вернуть ее доверие. Актриса ответила, что эти отношения не спасут даже эффектные поступки, которые он часто делал в качестве извинений за свои провинности.

Напомним,