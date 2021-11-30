Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска

В четырнадцатом выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 25.11.2021 Женя Галич признался, что занимался сексом в прямом эфире радио, а Костя Трембовецкий, что ломал все пальцы на руках.

Новый канал показал четырнадцатый выпуск развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» и собрал высокие рейтинги. В нем вместе с бессменным капитаном мужской команды Сергеем Притулой в борьбу вступили: актер Арам Арзуманян, юморист Костя Трембовецкий и музыкант Женя Галич.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

Женскую команду традиционно возглавила Леся Никитюк. С ней сыграли: фотограф Соня Плакидюк, актриса Даша Астафьева и хореограф Илона Гвоздева.

Какие шикарные составы команд! Вы похожи на персонажей сказок или мультиков, – прокомментировал Александр Педан, который исполняет роль Господина Судьи. – Даша Астафьева – Фрида из «Дня мертвых», Илона Гвоздева – Белль из «Красавицы и чудовища», Соня Плакидюк – Мартиша Адамс, а Леся Никитюк – «Леся в стране «Хто зверху?» С мужчинами все понятно: Костя Трембовецкий – принц, Арам Арзуманян – гном, Женя Галич – трубадур и Сергей Притула – волк, который: «Щас спою!»

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

В первом раунде «Руки-ноги» не было сомнений, кто победил. Девушки быстро сложили слово «парк», а потом все оставшиеся 75 секунд складывали «окуляри», но им так и не удалось этого сделать. В то время как мужчины четко и спокойно сложили целых шесть слов.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

В конкурсе «По губам» снова победили мужчины. Они не просто угадывали слова, а еще и успевали шутить. Вот, например, у Арама Арзуманяна из слова «Хургада» получилось «чурчхела». А девушки вспомнили и «дупку», и Паскаля. А еще умудрились нарушить правила. Даша Астафьева приподнимала наушники, чтобы услышать правильный ответ. Помогла ли женской команде эта хитрость, и заметил ли ее Господин Судья – смотрите в выпуске!

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

В музыкальном раунде «Пять слов» удивил Костя Трембовецкий, который с легкостью угадал песню Тины Кароль «Вабити». А потом еще и станцевал под трек. На этом задорные пляски мужчин не закончились, ведь они угадали еще хит Потапа и Олега Винника «Найкращий день». Девушки не отставали! Тоже быстро назвали треки украинских звезд Tayanna и Michelle Andrade. Но было ли этого достаточно, чтобы победить?

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

Четвертый конкурс – редкий в этом сезоне, но один из самых любимых в прошлых – «Кто я?» Проходил он в интересном формате – участвовали пары от каждой команды. Костя Трембовецкий и Женя Галич перевоплотились в Beyonce и Jay Z, а Соня Плакидюк и Даша Астафьева стали Катей Осадчей и Юрой Горбуновым. Обе команды справились с заданием, но кто-то за 63 секунды, а кому-то понадобилась всего 21. Кто же победил?

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

«Обмен ролями» стал, как это часто бывает, кульминацией выпуска. Долго объяснять не будем, это надо видеть! Представьте картину: мужчины стали беременными и выполнили основные элементы специальной тренировки с фитболом, а девушки перевоплотились в настоящих тореадоров и станцевали пасодобль.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

В раунде «Правда или ложь» было не менее жарко! Женя Галич признался, что когда-то у него был секс в прямом эфире на радио. Илона Гвоздева вспомнила, как на свидании со своим нынешним мужем сделала вмятину в его машине. Все потому, что тот опоздал. А Костя Трембовецкий рассказал, что ломал все пальцы на руках.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

В седьмом конкурсе «Стеклянная доска» в игровой схватке сошлись Илона Гвоздева и Арам Арзуманян. Танцовщица против темпераментного актера… Они шли ноздря в ноздрю, так и не выяснив, кто из них сильнее и умнее.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

Господин Судья объявил «Дивоглядки». Там встретились Леся Никитюк и Арам Арзуманян. Капитан женской команды доказала, что мастер этой игры!

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

В финале шоу «Хто зверху?» участники вспомнили любимую детскую игру «Камень, ножницы, бумага». Они играли в огромных ростовых костюмах бумаги, камня, ножниц и колодца. Кто первый набрал пять баллов, тот и победил в выпуске. Кому это удалось – можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска / пресс-служба Нового канала

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!