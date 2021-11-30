Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска
В четырнадцатом выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 25.11.2021 Женя Галич признался, что занимался сексом в прямом эфире радио, а Костя Трембовецкий, что ломал все пальцы на руках.
Женскую команду традиционно возглавила Леся Никитюк. С ней сыграли: фотограф Соня Плакидюк, актриса Даша Астафьева и хореограф Илона Гвоздева.
Какие шикарные составы команд! Вы похожи на персонажей сказок или мультиков, – прокомментировал Александр Педан, который исполняет роль Господина Судьи. – Даша Астафьева – Фрида из «Дня мертвых», Илона Гвоздева – Белль из «Красавицы и чудовища», Соня Плакидюк – Мартиша Адамс, а Леся Никитюк – «Леся в стране «Хто зверху?» С мужчинами все понятно: Костя Трембовецкий – принц, Арам Арзуманян – гном, Женя Галич – трубадур и Сергей Притула – волк, который: «Щас спою!»
В первом раунде «Руки-ноги» не было сомнений, кто победил. Девушки быстро сложили слово «парк», а потом все оставшиеся 75 секунд складывали «окуляри», но им так и не удалось этого сделать. В то время как мужчины четко и спокойно сложили целых шесть слов.
В конкурсе «По губам» снова победили мужчины. Они не просто угадывали слова, а еще и успевали шутить. Вот, например, у Арама Арзуманяна из слова «Хургада» получилось «чурчхела». А девушки вспомнили и «дупку», и Паскаля. А еще умудрились нарушить правила. Даша Астафьева приподнимала наушники, чтобы услышать правильный ответ. Помогла ли женской команде эта хитрость, и заметил ли ее Господин Судья – смотрите в выпуске!
Четвертый конкурс – редкий в этом сезоне, но один из самых любимых в прошлых – «Кто я?» Проходил он в интересном формате – участвовали пары от каждой команды. Костя Трембовецкий и Женя Галич перевоплотились в Beyonce и Jay Z, а Соня Плакидюк и Даша Астафьева стали Катей Осадчей и Юрой Горбуновым. Обе команды справились с заданием, но кто-то за 63 секунды, а кому-то понадобилась всего 21. Кто же победил?
«Обмен ролями» стал, как это часто бывает, кульминацией выпуска. Долго объяснять не будем, это надо видеть! Представьте картину: мужчины стали беременными и выполнили основные элементы специальной тренировки с фитболом, а девушки перевоплотились в настоящих тореадоров и станцевали пасодобль.
В седьмом конкурсе «Стеклянная доска» в игровой схватке сошлись Илона Гвоздева и Арам Арзуманян. Танцовщица против темпераментного актера… Они шли ноздря в ноздрю, так и не выяснив, кто из них сильнее и умнее.
Господин Судья объявил «Дивоглядки». Там встретились Леся Никитюк и Арам Арзуманян. Капитан женской команды доказала, что мастер этой игры!
В финале шоу «Хто зверху?» участники вспомнили любимую детскую игру «Камень, ножницы, бумага». Они играли в огромных ростовых костюмах бумаги, камня, ножниц и колодца. Кто первый набрал пять баллов, тот и победил в выпуске. Кому это удалось – можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.
Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!