Саша Бо закрутила новый роман: СМИ рассекретили парня блогера-миллионника ‒ фото

После громкого расставания со своим мужем Игорем Пустовитом Саша Бо вновь обрела счастье.

В июле месяце семейная пара Пустовит заявила о своем расставании. Блогеры Саша и Игорь долго выясняли в соцсетях и на всевозможных интервью свои отношения.

Экс-пара сейчас официально еще не разведена, так как не могут определить, с кем будут жить их дети. Это решит суд.

Тем временем каждый из них закрутил новый роман. Игорь Пустовит предпочитает не показывать публике свою избранницу. Однако внимательные фолловеры уверены, что новой избранницей парня стала 23-летняя девушка по имени Лина.

Недавно на странице в Инстаграм Саши Бо также появился неизвестный парень. Девушка публикует с ним романтические фото. Его лицо блогер-миллионник предпочла не показывать.

Саша Бо с новым бойфрендом / instagram.com/sashaabo

Однако парень сам себя выдал. В Сети он опубликовал общее фото с Сашей со дня рождения блогера Александра Залиско. Позже парень закрыл свою страницу, однако СМИ Ивано-Франковска уже сохранили данный снимок. Портал Ратуша опубликовал кадр.

Новым парнем Саши Бо оказался врач-стоматолог Платон Тарнавский. Саша и Платон вместе учились в одном университете.