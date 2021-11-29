Василий Вирастюк рассказал, как его однажды ранили в караоке

Эксклюзив 29 ноября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Василий Вирастюк рассказал, как его однажды ранили в караоке
Василий Вирастюк
пресс-служба канала 2+2

Эксклюзивно в программе «Випы и Топы» на канале 2+2 заслуженный мастер спорта, титулованный силач Украины и мира Василий Вирастюк рассказал, как подрался в караоке и за что получил дисциплинарную дисквалификацию.

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Василий Вирастюк любит отдохнуть в компании друзей, но еще больше обладатель титула «Самый сильный человек Украины» любит караоке.

пресс-служба канала 2+2

Журналистам проекта «Випы и Топы» Василий признался, что рядом с близкими друзьями может петь ночь напролет. Однако, в жизни спортсмена был драматический случай, когда вечер в караоке-баре запомнился ему навсегда.

Между нами и большой компанией по соседству произошел конфликт. Завязалась драка, а потом оказалась, что у этих ребят при себе было оружие. Как они пронесли его в клуб, неизвестно. В результате, я получил два огнестрельных ранения и удар ножом в левый бок, – рассказал Василий Вирастюк.

пресс-служба канала 2+2

Также силач признался, что его исключили из состава сборной Украины по легкой атлетике за дисциплинарное нарушение.

Наверное, сейчас я могу уже рассказать, как все было на самом деле. У нас была традиция: уезжая на международные соревнования, мы везли из Украины немного алкоголя, – вспоминает Василий. – А потом распивали его на банкете по окончанию турнира. И все было бы хорошо. Но рядом сидели французские спринтеры, они так жадно смотрели на нас, что мы решили их угостить. Они начали шуметь и дебоширить, а виноватыми в итоге оказались мы.

Еще больше звездных историй взлета и падения, неожиданные увлечения и эпатажные выходки селебрити, а также подробности скандальных противостояний между знаменитостями – в новом проекте телеканала 2+2 «Випы и Топы».

Напомним,

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