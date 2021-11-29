Василий Вирастюк рассказал, как его однажды ранили в караоке
Эксклюзивно в программе «Випы и Топы» на канале 2+2 заслуженный мастер спорта, титулованный силач Украины и мира Василий Вирастюк рассказал, как подрался в караоке и за что получил дисциплинарную дисквалификацию.
Журналистам проекта «Випы и Топы» Василий признался, что рядом с близкими друзьями может петь ночь напролет. Однако, в жизни спортсмена был драматический случай, когда вечер в караоке-баре запомнился ему навсегда.
Между нами и большой компанией по соседству произошел конфликт. Завязалась драка, а потом оказалась, что у этих ребят при себе было оружие. Как они пронесли его в клуб, неизвестно. В результате, я получил два огнестрельных ранения и удар ножом в левый бок, – рассказал Василий Вирастюк.
Также силач признался, что его исключили из состава сборной Украины по легкой атлетике за дисциплинарное нарушение.
Наверное, сейчас я могу уже рассказать, как все было на самом деле. У нас была традиция: уезжая на международные соревнования, мы везли из Украины немного алкоголя, – вспоминает Василий. – А потом распивали его на банкете по окончанию турнира. И все было бы хорошо. Но рядом сидели французские спринтеры, они так жадно смотрели на нас, что мы решили их угостить. Они начали шуметь и дебоширить, а виноватыми в итоге оказались мы.
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Напомним,