МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Шмеля

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Шмеля

27 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Шмеля – читайте подробности в нашем материале.

27 ноября на канале Украина в эфир вышел 6 выпуск 2 сезона грандиозного гипершоу МАСКА . На сцене выступила пятерка участников: грациозный Скандал, фантастический белый Тигр, одиночка Мухомор, веселый Шмель, романтичная Горилла.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Шмель и Скандал. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 6 выпуске и раскроет свою личность Шмель.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Шмеля скрывался актер Студии Квартал-95 Степан Казанин.

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Шмеля / пресс-служба канала Украина

Как говорится, я «за» любой кипеж, – признался Степан Казанин за кулисами канала «Украина». – На мой взгляд, здесь достаточно сильно скрыли артистов, и трудно кого-то угадать. Измененные голоса, хитрые подсказки, но очень прикольно. Честно говоря, я только начал привыкать к этому образу, только вжился в этот пчелиный рой. Костюм очень теплый и имеет одну особенность – высокую платформу обуви. Во время первых эфиров я чувствовал себя таким неуклюжим, перекатывался с ноги на ногу, а сегодня уже был куда увереннее, готовым выдавать пируэты. Мне казалось, что я там такое вытворяю, а на самом деле были видны только шаги и незначительные движения. Но я счастлив, что принял участие в столь интересном шоу!