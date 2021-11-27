МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Шмеля

27 ноября 2021 23:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Шмеля
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Шмеля
пресс-служба канала Украина

27 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Шмеля – читайте подробности в нашем материале.

Читайте такжеХолостячка-2: кто покинул проект в 11 выпуске от 26.11.2021
27 ноября на канале Украина в эфир вышел 6 выпуск 2 сезона грандиозного гипершоу МАСКА. На сцене выступила пятерка участников: грациозный Скандал, фантастический белый Тигр, одиночка Мухомор, веселый Шмель, романтичная Горилла.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Шмель и Скандал. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 6 выпуске и раскроет свою личность Шмель.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Шмеля скрывался актер Студии Квартал-95 Степан Казанин.

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Шмеля / пресс-служба канала Украина

Как говорится, я «за» любой кипеж, – признался Степан Казанин за кулисами канала «Украина». – На мой взгляд, здесь достаточно сильно скрыли артистов, и трудно кого-то угадать. Измененные голоса, хитрые подсказки, но очень прикольно. Честно говоря, я только начал привыкать к этому образу, только вжился в этот пчелиный рой. Костюм очень теплый и имеет одну особенность – высокую платформу обуви. Во время первых эфиров я чувствовал себя таким неуклюжим, перекатывался с ноги на ногу, а сегодня уже был куда увереннее, готовым выдавать пируэты. Мне казалось, что я там такое вытворяю, а на самом деле были видны только шаги и незначительные движения. Но я счастлив, что принял участие в столь интересном шоу!

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Степан Казанин канал Украина кто покинул шоу новости телешоу образы звезд Маска шоу МАСКА МАСКА-2 МАСКА 2 сезон

Материалы по теме

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.11.2021
Новости

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.11.2021
Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 28 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 28 ноября 2021 года в Украине
Веселые каникулы: ТОП-5 интересных фактов о фильме с Мелом Гибсоном
Анонсы на ТВ

Веселые каникулы: ТОП-5 интересных фактов о фильме с Мелом ГибсономЭксклюзив

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Популярное видео

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK