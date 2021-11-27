МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

27 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
пресс-служба канала Украина

27 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск 2 сезона гипершоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. 6 выпуск шоу МАСКА-2 смотрите онлайн на TV.UA.

Читайте такжеДети против звезд-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 24.11.2021)
Во втором сезоне гипершоу МАСКА, который будет состоять из 10 выпусков, зрители познакомятся с 20 совершенно новыми персонажами – 14 конкурсантами, которые будут сражаться за победу в проекте, а также 6 таинственными гостями, которые появятся в эфире лишь раз. В шестом выпуске грандиозного шоу МАСКА на сцену выйдут пять удивительных участников: грациозный Скандал, фантастический белый Тигр, одиночка Мухомор, веселый Шмель, романтичная Горилла. На сцену масштабного проекта выйдет и VIP-гостья – певчая и невероятно болтливая Пальчика, которая очарует детективов своим нежным голосом и оригинальным образом. Разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Ведущий «МАСКИ» – непревзойденный Владимир Остапчук, который покоряет зрителей своими уникальными образами и неожиданными появлениями на сцене в начале каждого выпуска.

6 выпуск оригинального шоу-детектива МАСКА-2 смотрите в 21:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски шоу МАСКА читайте и смотрите ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

канал Украина видео телешоу телешоу онлайн Маска телешоу 2021 шоу МАСКА МАСКА-2 МАСКА 2 сезон

Материалы по теме

Мир наизнанку-13: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Телешоу

Мир наизнанку-13: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Марина Боржемская откровенно призналась, свободно ли сейчас ее сердце
Новости

Марина Боржемская откровенно призналась, свободно ли сейчас ее сердце
Виктор Павлик вмешался в громкий скандал между бывшей и нынешней женами
Новости

Виктор Павлик вмешался в громкий скандал между бывшей и нынешней женами

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Популярное видео

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK