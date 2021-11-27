МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
27 ноября 2021 07:00
Юлия Туренко
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
пресс-служба канала Украина
27 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск 2 сезона гипершоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. 6 выпуск шоу МАСКА-2 смотрите онлайн на TV.UA.
Во втором сезоне гипершоу МАСКА
, который будет состоять из 10 выпусков, зрители познакомятся с 20 совершенно новыми персонажами – 14 конкурсантами, которые будут сражаться за победу в проекте, а также 6 таинственными гостями, которые появятся в эфире лишь раз. В шестом выпуске грандиозного шоу МАСКА на сцену выйдут пять удивительных участников: грациозный Скандал, фантастический белый Тигр, одиночка Мухомор, веселый Шмель, романтичная Горилла. На сцену масштабного проекта выйдет и VIP-гостья – певчая и невероятно болтливая Пальчика, которая очарует детективов своим нежным голосом и оригинальным образом. Разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Ведущий «МАСКИ» – непревзойденный Владимир Остапчук, который покоряет зрителей своими уникальными образами и неожиданными появлениями на сцене в начале каждого выпуска.
6 выпуск оригинального шоу-детектива МАСКА-2 смотрите в 21:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.
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