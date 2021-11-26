МАСКА 2 сезон: в гипершоу придет невероятно болтливая VIP-гостья

В субботу, 27 ноября, в 21:00 на канале «Украина» выйдет шестой выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении и во всем мире шоу «МАСКА».

На сцену масштабного проекта выйдет VIP-гостья – певчая и невероятно болтливая Пальчика, которая очарует детективов своим нежным голосом и оригинальным образом. Звездный детектив Оля Полякова предположит, что там спряталась певица Jerry Heil. Неужели это так?

Пальчика – это маска народной детской любви, эскиз которой нарисовал юный поклонник гипершоу. Она была воспроизведена дизайнерами «МАСКИ» до мелочей, и теперь эта героиня готова поражать зрителей своим талантом.

Привет всем поклонникам загадок! Давайте знакомиться, я – Пальчика. Я готова путать и интриговать и, как вы уже поняли, мне совсем несложно будет обвести вас вокруг пальца, – смеясь, обратится к зрителям Пальчика в эфире канала «Украина». – Надеюсь, вы не будете тыкать пальцем в небо, разгадывая меня.

МАСКА 2 сезон: Пальчика / пресс-служба канала Украина

Новая героиня зажжет на сцене шоу «МАСКА» с песней Mercy британской исполнительницы Duffy. Ее голос покажется звездным детективам очень знакомым.

Это Jerry Heil! – воскликнет Оля Полякова. – Наконец, это уже точно она!

Имя Jerry Heil звучит в гипершоу «МАСКА» чуть ли не в каждом эфире, так что детективы уже очень заждались ее. Чтобы убедиться в правильности своей догадки, Оля поинтересуется у участницы, заканчивала ли она дирижерско-хоровое отделение в музыкальном училище. Что ответит Пальчика? Действительно ли в этом образе замаскировалась Jerry Heil? И какой новый детектив в шестом эфире будет помогать звездной пятерке?

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу «МАСКА» в эту субботу, 27 ноября, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,