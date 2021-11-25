Слава Каминская призналась, что действительно поднимала руку на Викторию Смеюху

25 ноября 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Слава Каминская призналась, что действительно поднимала руку на Викторию Смеюху
Группа НеАнгелы
instagram.com/neangely.official

Экс-участницы группы НеАнгелы продолжают выяснять отношения после громкого конфликта.

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Черная кошка пробежала между Славой Каминской и Викторией Смеюхой после того, как последняя отрезала часть лица своей коллеги на торте, подаренном поклонниками. Славе такой поступок не понравился и она отметила, что Вика устраивает просто хайп.

Экс-дуэт НеАнгелы / instagram.com/neangely.official

После этого Виктория в интервью программе "Зірковий шлях" на канале Украина рассказала, как однажды Каминская ее ударила. И вообще издевки и буллинг со стороны коллеги Смеюха терпела не один год.

Расставить все точки над "і" решила и Слава. В интервью Славе Демину Каминская подтвердила тот факт, что однажды подняла руку на Викторию, и объяснила, что произошло.

Вика опоздала на 40 минут, – вспоминает Слава Каминская. – Я сидела ее ждала на восьмом месяце беременности с вот таким животом. Ехать хрен знает куда. Я сказала: "Имей уважение к моему положению". Она ответила: "А что беременность – болезнь?" Я говорю: "Еще раз такое скажешь – дам в тыкву". Ну, а дальше я уже не помню, у меня штора упала.

Виктория Смеюха и Слава Каминская / instagram.com/neangely.official

Также певица отметила, что в тех конфликтах, которые за 15 лет случались между ней и Смеюхой, не всегда она одна была неправа. Была виноватой и Вика.

Напомним,

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