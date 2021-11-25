Григорий Решетник невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения
Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей Григория Решетника.
25 ноября Кристина отмечает свой день рождения и с самого утра принимает подарки от друзей и родственников. Одним из первых с праздником ее поздравил любимый муж.
В своем Инстаграм Григорий написал трогательное послание любимой.
Кохана, з Днем Народження. Ти наша Королева. Неймовірна красуня, космічна дружина, нереальна мамочка, відмінна донька та онука, найкраща подруга… і ще сто разів най-най. Щодня дякую долі за тебе, бо ти мій найкращий подарунок. Ти дуже талановита та дуже крута, ти вмієш і встигаєш абсолютно все. Насолоджуйся життям, втілюй свої найсміливіші задуми та найпотаємніші бажання, завжди усміхайся та будь щасливою. Люблю тебе безмежно, Кохання мого життя! - написал Григорий.
Напомним,