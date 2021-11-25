Григорий Решетник невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения

25 ноября 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Григорий Решетник невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения
Григорий Решетник с женой Кристиной
instagram.com/grisha_reshetnik

Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей Григория Решетника.

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Ведущий проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник вместе с женой Кристиной живут в браке уже 11 лет. И, судя по всему, их чувства друг к другу с каждым годом становятся только крепче.

25 ноября Кристина отмечает свой день рождения и с самого утра принимает подарки от друзей и родственников. Одним из первых с праздником ее поздравил любимый муж.

В своем Инстаграм Григорий написал трогательное послание любимой. 

Кохана, з Днем Народження. Ти наша Королева. Неймовірна красуня, космічна дружина, нереальна мамочка, відмінна донька та онука, найкраща подруга… і ще сто разів най-най. Щодня дякую долі за тебе, бо ти мій найкращий подарунок. Ти дуже талановита та дуже крута, ти вмієш і встигаєш абсолютно все. Насолоджуйся життям, втілюй свої найсміливіші задуми та найпотаємніші бажання, завжди усміхайся та будь щасливою. Люблю тебе безмежно, Кохання мого життя! - написал Григорий.

Жена Григория Решетника - Кристина / instagram.com/grisha_reshetnik
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Фолловеры Решетника присоединились к поздравлениям, а также они отметили, что Кристина не только очень красивая женщина, но и замечательная мама.

Напомним,

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