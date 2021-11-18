МАСКА 2 сезон: Настя Каменских продемонстрировала оригинальный образ в стиле спорт-шик

Для нового выпуска проекта «МАСКА» Настя Каменских выбрала необычный лук, оригинально соединив спортивные и классические элементы гардероба.

Культовый спортивный костюм Настя Каменских предлагает носить в новой интерпретации. Расслабленный силуэт диктует свободу движения и самовыражения, а элегантные перышки расставляют стильные акценты в образе.

Таким образом певица создала по-настоящему современный и неординарный микс спорта и шика. Бьюти-образ звезды поражает своей элегантностью.

Акцентом в макияже стали обольстительные красные губы, а высокая прическа с выпущенными прядями идеально завершает этот ансамбль.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

В преддверии пятого эфира таинственного шоу «МАСКА», в котором мы увидим выступления масок группы А, Настя поделилась своими мыслями по поводу участников.

Мне кажется, что на этот раз половина звезд в масках – это классные вокалисты, а другая половина – знаменитости других профессий, которые умеют петь, но они не являются певцами. Окончательных версий, что в том или ином образе скрывается конкретный артист, у нас еще нет. Мы еще присматриваемся, это очень тяжело, нужно обращать внимание на каждую малейшую деталь. Но в этом эфире мы уже сможем задать участникам больше вопросов, которые, надеюсь, помогут нам приблизиться к разгадке. Предположения у меня есть, но сейчас открывать карты не буду – смотрите все в новом выпуске «МАСКИ» в эту субботу, – отметила звездный детектив.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 20 ноября, в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним,