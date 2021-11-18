МАСКА 2 сезон: Настя Каменских продемонстрировала оригинальный образ в стиле спорт-шик
Для нового выпуска проекта «МАСКА» Настя Каменских выбрала необычный лук, оригинально соединив спортивные и классические элементы гардероба.
Таким образом певица создала по-настоящему современный и неординарный микс спорта и шика. Бьюти-образ звезды поражает своей элегантностью.
Акцентом в макияже стали обольстительные красные губы, а высокая прическа с выпущенными прядями идеально завершает этот ансамбль.
Мне кажется, что на этот раз половина звезд в масках – это классные вокалисты, а другая половина – знаменитости других профессий, которые умеют петь, но они не являются певцами. Окончательных версий, что в том или ином образе скрывается конкретный артист, у нас еще нет. Мы еще присматриваемся, это очень тяжело, нужно обращать внимание на каждую малейшую деталь. Но в этом эфире мы уже сможем задать участникам больше вопросов, которые, надеюсь, помогут нам приблизиться к разгадке. Предположения у меня есть, но сейчас открывать карты не буду – смотрите все в новом выпуске «МАСКИ» в эту субботу, – отметила звездный детектив.
Напомним,