МАСКА 2 сезон: Настя Каменских в шоу появится с боб-каре и в силуэтном мини-платье на шнуровке

29 октября 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Настя Каменских в шоу появится с боб-каре и в силуэтном мини-платье на шнуровке
МАСКА 2 сезон: Настя Каменских
пресс-служба канала Украина

NK | Настю Каменских называют самой сексуальной певицей в украинском шоу-бизнесе. И это не удивительно, ведь она – обладательница невероятно соблазнительной фигуры.

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В одном из эфиров грандиозного шоу МАСКА, которое выходит по субботам в 21:00 на канале Украина, суперзвезда появится в оранжевом платье-жакете корсетного формата, которое спереди затягивается контрастной черной шнуровкой и эффектно подчеркивает шикарное декольте певицы. Такие жакеты в разных проявлениях и формах – тренд этого сезона, в образе NK | Насти Каменских он превратился в силуэтное мини-платье. Дополняют наряды элегантные босоножки на тонких ремешках и стильные золотые украшения.

Удивит зрителей Настя и новой прической – классическим боб-каре. Завершают этот стильный образ выразительные глаза с оранжевым оттенком на веках. А еще на съемочной площадке певица раскрыла свою стратегию угадывания знаменитостей под масками в новом сезоне масштабного проекта.

МАСКА 2 сезон: Настя Каменских в шоу появится с боб-каре и в силуэтном мини-платье на шнуровке / пресс-служба канала Украина

Вся страна восторженно наблюдала за первым сезоном. Это шоу нового поколения, где не просто демонстрируются таланты, а интересно следить, отгадывать и наконец узнать, кто же спрятался в тех костюмах. Наши зрители – тоже детективы. Все мои знакомые, вся моя семья каждую секунду меня допрашивала – кто под этой маской, кто под той. В этот раз участники запутывают нас еще больше. Поэтому я изменила тактику – буду обращать внимание на еще больше деталей и подсказок, – отметила Настя Каменских.

Отметим, что в субботу, 30 октября, во 2 выпуске гипершоу МАСКА-2 на сцене появятся 7 новых невероятных героев – фантастический белый Тигр, веселый Шмель, эпатажный Скандал, романтическая Горилла, легендарный Грифон, лирический Мухомор и трогательный Совенок.

Напомним,

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