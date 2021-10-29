МАСКА 2 сезон: Настя Каменских в шоу появится с боб-каре и в силуэтном мини-платье на шнуровке Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: Настя Каменских пресс-служба канала Украина

NK | Настю Каменских называют самой сексуальной певицей в украинском шоу-бизнесе. И это не удивительно, ведь она – обладательница невероятно соблазнительной фигуры.