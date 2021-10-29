МАСКА 2 сезон: Настя Каменских в шоу появится с боб-каре и в силуэтном мини-платье на шнуровке
NK | Настю Каменских называют самой сексуальной певицей в украинском шоу-бизнесе. И это не удивительно, ведь она – обладательница невероятно соблазнительной фигуры.
Удивит зрителей Настя и новой прической – классическим боб-каре. Завершают этот стильный образ выразительные глаза с оранжевым оттенком на веках. А еще на съемочной площадке певица раскрыла свою стратегию угадывания знаменитостей под масками в новом сезоне масштабного проекта.
Вся страна восторженно наблюдала за первым сезоном. Это шоу нового поколения, где не просто демонстрируются таланты, а интересно следить, отгадывать и наконец узнать, кто же спрятался в тех костюмах. Наши зрители – тоже детективы. Все мои знакомые, вся моя семья каждую секунду меня допрашивала – кто под этой маской, кто под той. В этот раз участники запутывают нас еще больше. Поэтому я изменила тактику – буду обращать внимание на еще больше деталей и подсказок, – отметила Настя Каменских.
Отметим, что в субботу, 30 октября, во 2 выпуске гипершоу МАСКА-2 на сцене появятся 7 новых невероятных героев – фантастический белый Тигр, веселый Шмель, эпатажный Скандал, романтическая Горилла, легендарный Грифон, лирический Мухомор и трогательный Совенок.
Напомним,