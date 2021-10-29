Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались: мама супермодели обвинила зятя в домашнем насилии
Джиджи Хадид и Зейн Малик больше не вместе. Что же стало причиной расставания пары?
Мама топ-модели Иоланда Хадид обвинила Зейна в рукоприкладстве. После чего женщина решила написать заявление на него в правоохранительные органы. Иоланда утверждает, что зять ее ударил, когда та пришла навестить внучку.
Как вы знаете, я частное лицо, и я хочу создать безопасное пространство для дочери. Такое место, где семейные дела не выносились бы на публику. Это было и должно оставаться частным делом, но, похоже, на данный момент существуют разногласия. Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде и ради моей дочери Хай я отказываюсь сообщать какие-либо детали. И я надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и перейдет к решению семейных проблем в частном порядке, – сказал в комментарии TMZ Зейн Малик.
Друзья пары подтвердили тот факт, что Хадид и Малик больше не живут вместе, но продолжат совместное воспитание своей годовалой дочери Хай.
Напомним,