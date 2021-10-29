Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались: мама супермодели обвинила зятя в домашнем насилии

Джиджи Хадид и Зейн Малик больше не вместе. Что же стало причиной расставания пары?

О расставании 26-летней супермодели Джиджи Хадид со своим возлюбленным, 28-летним Зейном Маликом, стало известно благодаря скандалу, который разразился между зятем и тещей.

Мама топ-модели Иоланда Хадид обвинила Зейна в рукоприкладстве. После чего женщина решила написать заявление на него в правоохранительные органы. Иоланда утверждает, что зять ее ударил, когда та пришла навестить внучку.

Джиджи Хадид с дочкой / instagram.com/gigihadid

После случившегося и всего, что попало в прессу, Малик решил на своей странице в Твиттер опубликовать пост. В нем Зейн заявил, что не поднимал руку на тещу. Да, они поругались, и, якобы, из мести Иоланда ложно обвинила его. А Джиджи не появлялась дома уже несколько недель.

Как вы знаете, я частное лицо, и я хочу создать безопасное пространство для дочери. Такое место, где семейные дела не выносились бы на публику. Это было и должно оставаться частным делом, но, похоже, на данный момент существуют разногласия. Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде и ради моей дочери Хай я отказываюсь сообщать какие-либо детали. И я надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и перейдет к решению семейных проблем в частном порядке, – сказал в комментарии TMZ Зейн Малик.

Джиджи Хадид с мамой / instagram.com/gigihadid

Друзья пары подтвердили тот факт, что Хадид и Малик больше не живут вместе, но продолжат совместное воспитание своей годовалой дочери Хай.

Напомним,